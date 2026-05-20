BERLINDA

Enquete Casa do Patrão: João, Luís ou Vini; quem deve ficar no 4º Tá na Reta

Participantes disputam o quarto Tá na Reta do reality da Record e público decide quem continua no jogo

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 00:02

João, Luís e Vini disputam o quarto Tá na Reta da Casa do Patrão 2026 Crédito: Divulgação

A quarta semana da Casa do Patrão terminou com mais uma berlinda formada. João, Luís e Vini estão no quarto Tá na Reta da temporada e agora dependem da votação do público para permanecer no programa.

A definição aconteceu na noite desta terça-feira (19), após uma sequência de provas e estratégias dentro da casa. Vini foi indicado diretamente por Matheus, atual patrão da semana. Já Luís acabou na berlinda após ser escolhido por JP, vencedor da Prova do Poder do Voto. João completou o trio ao receber a maior quantidade de votos da casa.

No reality, o público vota para salvar o participante favorito. O menos votado deixa o programa na próxima quinta-feira (21).

A movimentação começou ainda no sábado (16), quando Matheus venceu a Prova do Patrão e assumiu o comando da semana. Com o poder, ele dividiu os confinados entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, determinando privilégios e tarefas de cada grupo.

Na segunda-feira (18), Bianca venceu a Prova Tô Fora e ganhou o direito de trocar de equipe. Ela saiu da Casa do Trampo e foi para a Casa do Patrão, colocando Marina em seu lugar. A participante também conquistou o poder de vetar alguém da Prova do Poder do Voto e escolheu João.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Já nesta terça, JP venceu a dinâmica do Poder do Voto e garantiu a chance de indicar um participante diretamente ao Tá na Reta. Após as indicações e a votação aberta da casa, João acabou sendo o mais votado pelos colegas.

Veja como ficaram os votos da casa:

Mari votou em João

Luís votou em João

Vini votou em Morena

Marina votou em João

Bianca votou em Morena

Nataly votou em Morena

Andressa votou em João

Morena votou em João

Luiza votou em Morena

Sheila votou em João

João Victor votou em Morena