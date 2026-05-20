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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 00:02
A quarta semana da Casa do Patrão terminou com mais uma berlinda formada. João, Luís e Vini estão no quarto Tá na Reta da temporada e agora dependem da votação do público para permanecer no programa.
A definição aconteceu na noite desta terça-feira (19), após uma sequência de provas e estratégias dentro da casa. Vini foi indicado diretamente por Matheus, atual patrão da semana. Já Luís acabou na berlinda após ser escolhido por JP, vencedor da Prova do Poder do Voto. João completou o trio ao receber a maior quantidade de votos da casa.
No reality, o público vota para salvar o participante favorito. O menos votado deixa o programa na próxima quinta-feira (21).
A movimentação começou ainda no sábado (16), quando Matheus venceu a Prova do Patrão e assumiu o comando da semana. Com o poder, ele dividiu os confinados entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, determinando privilégios e tarefas de cada grupo.
Na segunda-feira (18), Bianca venceu a Prova Tô Fora e ganhou o direito de trocar de equipe. Ela saiu da Casa do Trampo e foi para a Casa do Patrão, colocando Marina em seu lugar. A participante também conquistou o poder de vetar alguém da Prova do Poder do Voto e escolheu João.
Participantes da Casa do Patrão
Já nesta terça, JP venceu a dinâmica do Poder do Voto e garantiu a chance de indicar um participante diretamente ao Tá na Reta. Após as indicações e a votação aberta da casa, João acabou sendo o mais votado pelos colegas.
Veja como ficaram os votos da casa:
Mari votou em João
Luís votou em João
Vini votou em Morena
Marina votou em João
Bianca votou em Morena
Nataly votou em Morena
Andressa votou em João
Morena votou em João
Luiza votou em Morena
Sheila votou em João
João Victor votou em Morena
JP votou em João