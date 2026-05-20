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Enquete Casa do Patrão: João, Luís ou Vini; quem deve ficar no 4º Tá na Reta

Participantes disputam o quarto Tá na Reta do reality da Record e público decide quem continua no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 00:02

João, Luís e Vini disputam o quarto Tá na Reta da Casa do Patrão 2026
João, Luís e Vini disputam o quarto Tá na Reta da Casa do Patrão 2026 Crédito: Divulgação

A quarta semana da Casa do Patrão terminou com mais uma berlinda formada. João, Luís e Vini estão no quarto Tá na Reta da temporada e agora dependem da votação do público para permanecer no programa.

A definição aconteceu na noite desta terça-feira (19), após uma sequência de provas e estratégias dentro da casa. Vini foi indicado diretamente por Matheus, atual patrão da semana. Já Luís acabou na berlinda após ser escolhido por JP, vencedor da Prova do Poder do Voto. João completou o trio ao receber a maior quantidade de votos da casa.

No reality, o público vota para salvar o participante favorito. O menos votado deixa o programa na próxima quinta-feira (21).

A movimentação começou ainda no sábado (16), quando Matheus venceu a Prova do Patrão e assumiu o comando da semana. Com o poder, ele dividiu os confinados entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, determinando privilégios e tarefas de cada grupo.

Na segunda-feira (18), Bianca venceu a Prova Tô Fora e ganhou o direito de trocar de equipe. Ela saiu da Casa do Trampo e foi para a Casa do Patrão, colocando Marina em seu lugar. A participante também conquistou o poder de vetar alguém da Prova do Poder do Voto e escolheu João.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Já nesta terça, JP venceu a dinâmica do Poder do Voto e garantiu a chance de indicar um participante diretamente ao Tá na Reta. Após as indicações e a votação aberta da casa, João acabou sendo o mais votado pelos colegas.

Veja como ficaram os votos da casa:

Mari votou em João

Luís votou em João

Vini votou em Morena

Marina votou em João

Bianca votou em Morena

Nataly votou em Morena

Andressa votou em João

Morena votou em João

Luiza votou em Morena

Sheila votou em João

João Victor votou em Morena

JP votou em João

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