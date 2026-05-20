Anjo da Guarda favorece 3 signos nesta quarta-feira (20 de maio): dia pode trazer reencontro importante

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de maio de 2026 às 00:00
A quarta-feira (20) começa com um clima de aproximação e retomadas. O Anjo da Guarda indica que pessoas do passado, assuntos pendentes ou sentimentos antigos podem voltar à tona ao longo do dia.
A orientação é observar o que retorna e entender qual lição ainda precisa ser resolvida. Para três signos, o momento promete movimentações emocionais importantes.
Touro
Taurinos podem receber mensagens ou reencontrar alguém que marcou uma fase importante da vida. O Anjo da Guarda indica conexão emocional.
O ideal será agir com maturidade.
Touro no trabalho
Leão
Leoninos podem viver conversas inesperadas que ajudam a esclarecer situações antigas. O momento favorece entendimento.
O recado é deixar o orgulho de lado.
Leão no trabalho
Aquário
Aquarianos podem perceber que algo do passado ainda mexe emocionalmente. O Anjo da Guarda indica oportunidade de encerramento ou recomeço.
O momento pede sinceridade consigo mesmo.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Nem tudo que retorna vem para permanecer. Algumas situações voltam apenas para mostrar o quanto você mudou.