ASTROLOGIA

Anjo da Guarda favorece 3 signos nesta quarta-feira (20 de maio): dia pode trazer reencontro importante

A quarta-feira (20) chega com uma energia ligada a conexões, conversas inesperadas e situações que retornam de forma diferente

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 00:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira (20) começa com um clima de aproximação e retomadas. O Anjo da Guarda indica que pessoas do passado, assuntos pendentes ou sentimentos antigos podem voltar à tona ao longo do dia.

A orientação é observar o que retorna e entender qual lição ainda precisa ser resolvida. Para três signos, o momento promete movimentações emocionais importantes.

Touro

Taurinos podem receber mensagens ou reencontrar alguém que marcou uma fase importante da vida. O Anjo da Guarda indica conexão emocional.

O ideal será agir com maturidade.

Touro no trabalho 1 de 5

Leão

Leoninos podem viver conversas inesperadas que ajudam a esclarecer situações antigas. O momento favorece entendimento.

O recado é deixar o orgulho de lado.

Leão no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquarianos podem perceber que algo do passado ainda mexe emocionalmente. O Anjo da Guarda indica oportunidade de encerramento ou recomeço.

O momento pede sinceridade consigo mesmo.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

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