ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de 18 a 24 de maio traz mudanças inesperadas, novas oportunidades e decisões importantes para os signos

A semana promete reviravoltas, encontros marcantes e escolhas que podem transformar caminhos pessoais, profissionais e emocionais

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias chegam com uma energia intensa de mudanças e redirecionamentos. Entre os dias 18 e 24 de maio, muitos signos sentirão que a vida começa a empurrá-los para novos caminhos, mesmo que isso aconteça de forma inesperada. O período favorece decisões importantes, crescimento profissional, oportunidades financeiras e transformações emocionais profundas. A chave da semana será aprender a seguir o fluxo em vez de tentar controlar tudo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: sábado, 23 de maio

Depois de semanas agitadas e cheias de demandas, chega o momento de desacelerar e reorganizar prioridades. Você percebe que não adianta correr sem direção e que cuidar de si mesmo também faz parte do sucesso. Pequenas mudanças na rotina podem trazer mais equilíbrio e clareza emocional.

Dica cósmica: alinhar suas escolhas com aquilo que realmente importa fará toda a diferença.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: segunda-feira, 18 de maio

Sua determinação ganha força e você sente vontade de correr atrás do que deseja sem esperar pelas circunstâncias perfeitas. O momento favorece iniciativas importantes na vida pessoal e profissional. Só tome cuidado para não exagerar no ritmo e acabar se desgastando além do necessário.

Dica cósmica: persistência funciona melhor quando vem acompanhada de equilíbrio.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: sexta-feira, 22 de maio

Uma grande virada começa a acontecer e pode mudar completamente sua forma de enxergar a vida. Mudanças inesperadas, novas ideias e oportunidades diferentes surgem de maneira intensa. Você entra em uma fase mais livre, autêntica e alinhada com quem realmente deseja ser.

Dica cósmica: às vezes, o inesperado é exatamente o que leva você para o lugar certo.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: segunda-feira, 18 de maio

Uma energia de leveza, magnetismo e abundância começa a tomar conta da sua vida. Você atrai oportunidades sem precisar insistir tanto e percebe que certas coisas começam a fluir naturalmente. O período favorece romance, autoestima e reconhecimento profissional.

Dica cósmica: confiar no seu brilho pessoal atrai exatamente o que você merece.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: segunda-feira, 18 de maio

Sua vida profissional entra em movimento e novas possibilidades começam a aparecer com mais força. O momento exige dedicação, mas também promete resultados importantes. Você começa a perceber que investir em si mesmo pode trazer retornos muito maiores do que imaginava.

Dica cósmica: acreditar no próprio potencial é o primeiro passo para crescer.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: sexta-feira, 22 de maio

Uma mudança inesperada pode abrir portas importantes na sua carreira. Mesmo que o cenário pareça instável no começo, existe muito crescimento escondido nessas novidades. O período favorece novos rumos, oportunidades diferentes e mudanças positivas na forma como as pessoas enxergam você.

Dica cósmica: algumas transformações chegam para libertar, não para assustar.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: segunda-feira, 18 de maio

Você começa a sentir uma conexão maior entre propósito e trabalho. O período favorece oportunidades profissionais, decisões importantes e até mudanças ligadas à vida pessoal. Novos contatos podem abrir portas valiosas nos próximos dias.

Dica cósmica: não aceite menos do que aquilo que faz sentido para seu coração.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: quarta-feira, 20 de maio

Uma nova fase começa a transformar sua vida de dentro para fora. Você percebe que certas mudanças são inevitáveis e que resistir apenas torna tudo mais difícil. O momento pede coragem para deixar para trás o que já não combina mais com quem você se tornou.

Dica cósmica: crescer também significa aprender a confiar no desconhecido.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: sábado, 23 de maio

Pequenos passos começam a trazer resultados importantes na sua vida profissional. O momento favorece decisões práticas e escolhas mais conscientes em relação ao futuro. Você entende que não precisa resolver tudo de uma vez para alcançar estabilidade e sucesso.

Dica cósmica: constância vale mais do que pressa.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: segunda-feira, 18 de maio

Sua criatividade ganha destaque e pode abrir caminhos inesperados para crescimento profissional e financeiro. Você começa a enxergar novas formas de conquistar sucesso sem precisar seguir padrões tão rígidos. Quanto mais autenticidade colocar no que faz, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: quando o coração participa dos seus planos, tudo ganha mais força.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: quarta-feira, 20 de maio

Uma fase mais leve e movimentada começa a transformar sua rotina. Você sente vontade de viver novas experiências, explorar possibilidades diferentes e fazer escolhas que tragam mais felicidade. O período favorece liberdade, prazer e reencontros com aquilo que faz sua vida ter sentido.

Dica cósmica: permitir-se viver o presente pode mudar completamente seu futuro.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: segunda-feira, 18 de maio

Você finalmente sente que pode relaxar e confiar mais no caminho que vem construindo. Novas oportunidades surgem com mais suavidade, trazendo sensação de acolhimento e segurança emocional. O período favorece criatividade, amor e projetos ligados aos seus talentos naturais.