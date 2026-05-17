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O dia da sorte da semana de 18 a 24 de maio traz mudanças inesperadas, novas oportunidades e decisões importantes para os signos

A semana promete reviravoltas, encontros marcantes e escolhas que podem transformar caminhos pessoais, profissionais e emocionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias chegam com uma energia intensa de mudanças e redirecionamentos. Entre os dias 18 e 24 de maio, muitos signos sentirão que a vida começa a empurrá-los para novos caminhos, mesmo que isso aconteça de forma inesperada. O período favorece decisões importantes, crescimento profissional, oportunidades financeiras e transformações emocionais profundas. A chave da semana será aprender a seguir o fluxo em vez de tentar controlar tudo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte da semana para Áries: sábado, 23 de maio

Depois de semanas agitadas e cheias de demandas, chega o momento de desacelerar e reorganizar prioridades. Você percebe que não adianta correr sem direção e que cuidar de si mesmo também faz parte do sucesso. Pequenas mudanças na rotina podem trazer mais equilíbrio e clareza emocional.

Dica cósmica: alinhar suas escolhas com aquilo que realmente importa fará toda a diferença.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: segunda-feira, 18 de maio

Sua determinação ganha força e você sente vontade de correr atrás do que deseja sem esperar pelas circunstâncias perfeitas. O momento favorece iniciativas importantes na vida pessoal e profissional. Só tome cuidado para não exagerar no ritmo e acabar se desgastando além do necessário.

Dica cósmica: persistência funciona melhor quando vem acompanhada de equilíbrio.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: sexta-feira, 22 de maio

Uma grande virada começa a acontecer e pode mudar completamente sua forma de enxergar a vida. Mudanças inesperadas, novas ideias e oportunidades diferentes surgem de maneira intensa. Você entra em uma fase mais livre, autêntica e alinhada com quem realmente deseja ser.

Dica cósmica: às vezes, o inesperado é exatamente o que leva você para o lugar certo.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: segunda-feira, 18 de maio

Uma energia de leveza, magnetismo e abundância começa a tomar conta da sua vida. Você atrai oportunidades sem precisar insistir tanto e percebe que certas coisas começam a fluir naturalmente. O período favorece romance, autoestima e reconhecimento profissional.

Dica cósmica: confiar no seu brilho pessoal atrai exatamente o que você merece.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: segunda-feira, 18 de maio

Sua vida profissional entra em movimento e novas possibilidades começam a aparecer com mais força. O momento exige dedicação, mas também promete resultados importantes. Você começa a perceber que investir em si mesmo pode trazer retornos muito maiores do que imaginava.

Dica cósmica: acreditar no próprio potencial é o primeiro passo para crescer.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: sexta-feira, 22 de maio

Uma mudança inesperada pode abrir portas importantes na sua carreira. Mesmo que o cenário pareça instável no começo, existe muito crescimento escondido nessas novidades. O período favorece novos rumos, oportunidades diferentes e mudanças positivas na forma como as pessoas enxergam você.

Dica cósmica: algumas transformações chegam para libertar, não para assustar.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: segunda-feira, 18 de maio

Você começa a sentir uma conexão maior entre propósito e trabalho. O período favorece oportunidades profissionais, decisões importantes e até mudanças ligadas à vida pessoal. Novos contatos podem abrir portas valiosas nos próximos dias.

Dica cósmica: não aceite menos do que aquilo que faz sentido para seu coração.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: quarta-feira, 20 de maio

Uma nova fase começa a transformar sua vida de dentro para fora. Você percebe que certas mudanças são inevitáveis e que resistir apenas torna tudo mais difícil. O momento pede coragem para deixar para trás o que já não combina mais com quem você se tornou.

Dica cósmica: crescer também significa aprender a confiar no desconhecido.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: sábado, 23 de maio

Pequenos passos começam a trazer resultados importantes na sua vida profissional. O momento favorece decisões práticas e escolhas mais conscientes em relação ao futuro. Você entende que não precisa resolver tudo de uma vez para alcançar estabilidade e sucesso.

Dica cósmica: constância vale mais do que pressa.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: segunda-feira, 18 de maio

Sua criatividade ganha destaque e pode abrir caminhos inesperados para crescimento profissional e financeiro. Você começa a enxergar novas formas de conquistar sucesso sem precisar seguir padrões tão rígidos. Quanto mais autenticidade colocar no que faz, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: quando o coração participa dos seus planos, tudo ganha mais força.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: quarta-feira, 20 de maio

Uma fase mais leve e movimentada começa a transformar sua rotina. Você sente vontade de viver novas experiências, explorar possibilidades diferentes e fazer escolhas que tragam mais felicidade. O período favorece liberdade, prazer e reencontros com aquilo que faz sua vida ter sentido.

Dica cósmica: permitir-se viver o presente pode mudar completamente seu futuro.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: segunda-feira, 18 de maio

Você finalmente sente que pode relaxar e confiar mais no caminho que vem construindo. Novas oportunidades surgem com mais suavidade, trazendo sensação de acolhimento e segurança emocional. O período favorece criatividade, amor e projetos ligados aos seus talentos naturais.

Dica cósmica: sua sensibilidade é uma força, não uma fraqueza.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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