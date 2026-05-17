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Com girafa de 5 metros e 6 mil doces, Brunna Gonçalves e Ludmilla celebram primeiro ano de Zuri

Filha do casal ganhou um "safári cor-de-rosa" assinado pela decoradora dos famosos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:05

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves comemoraram neste domingo (17) o primeiro ano de vida da pequena Zuri. O tema escolhido foi um safári luxuoso, trabalhado em tons de rosa.

A filha do casal completou o primeiro aninho oficialmente na última quinta-feira (14), mas a festa foi guardada para o fim de semana. A responsável por tirar o projeto do papel foi a "party planner" Andrea Guimarães, a queridinha dos famosos em decoração de festas. 

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1 ano

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves mostra o look para comemorar 1º aniversário da filha por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves mostra o look para comemorar 1º aniversário da filha por Reprodução/Instagram
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram
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Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves comemora 1º aniversário com festa luxuosa por Reprodução/Instagram

Logo na entrada, os 250 convidados VIPs deram de cara com duas girafas cenográficas gigantescas, de cinco metros de altura. O projeto não economizou em tecnologia, a decoradora investiu em mecatrônica, fazendo com que vários animais da festa tivessem movimentos realistas.

"Eu gosto de inovar e fazer sempre algo inédito. Em festa de um ano, a criatividade vai a mil", revelou Andrea, que fez questão de elogiar o envolvimento de Brunna na escolha de cada detalhe. Segundo a profissional, a dançarina acompanhou tudo de perto, exigindo que cada canto do salão fosse 100% personalizado para a filha.

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Para os convidados, a festa contou com um bolo de quase seis andares, cercado por uma montanha de nada menos que 6 mil doces finos, todos confeccionados exclusivamente para o evento.

Para curtir o dia com conforto sem perder a elegância, Brunna escolheu um macacão corsetado na cor bege, combinado com um top rosa de gola alta. "Pronta para a festa de um aninho da minha princesa", derreteu-se a mamãe nas redes sociais. 

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Tags:

Ludmilla Brunna Gonçalves Aniversário

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