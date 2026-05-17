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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:57
Durante a celebração do casamento de amigos em Maratea, na Itália, Ivete Sangalo deixou os rumores de lado e foi flagrada em clima de romance, trocando beijos apaixonados com o empresário Tiago Maia.
A cantora, que também subiu ao palco para presentear os noivos com uma performance emocionante de "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", acabou roubando a cena. O registro do beijo rapidamente tomou conta das redes sociais, transformando os boatos dos últimos meses em certeza para os fãs.
Ivete Sangalo e Tiago Maia
Ivete e Tiago já mantêm uma relação profissional, ele é sócio da Super Sounds, produtora responsável pelo "Clareou", o bem-sucedido projeto de samba liderado pela artista baiana.
Os primeiros sinais de um possível romance surgiram no Carnaval de fevereiro, quando o empresário marcou presença constante em cima dos trios elétricos da cantora. Mais recentemente, em abril, os dois já haviam sido vistos de mãos dadas durante um passeio por uma praia em Florianópolis, Santa Catarina, alimentando ainda mais as especulações.
Este é o primeiro relacionamento público da cantora desde o fim de seu casamento de 14 anos com o nutricionista Daniel Cady, anunciado em novembro de 2025. Da antiga união, Ivete tem três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Tiago Maia também já foi casado anteriormente e tem dois filhos.