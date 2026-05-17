HISTÓRIA

Por Zeus! A teoria que afirma que os deuses mitológicos realmente existiram e explica por que os templos foram construídos

Esse pensamento é decorrente da corrente de pensamento conhecida como evemerismo, criada na Era Helenística



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 17:17

A teoria original foi fundamentada na mitologia grega, mas sofreu adaptações para outros contextos e cenários no futuro Crédito: Antonina Dattola / Wikimedia Commons

A ideia de que alguns deuses mitológicos podem ter sido pessoas reais atravessa séculos e tem nome: evemerismo. Essa corrente de pensamento tenta sair do comum de que as divindades são apenas criações mentais, mas que elas possam ter existido em algum momento, como mortais, e sido imortalizadas em histórias.

Nos antigos mitos, alguns heróis de grande prestígio eram abraçados pelos deuses e se tornavam parte do panteão, e essa teoria parte desse pressuposto. Porém, em vez de serem divinizados de maneira mágica, os heróis de outrora eram deificados pelas comunidades das quais faziam parte.

Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo 1 de 10

O evemerismo é uma forma de interpretar mitos como relatos exagerados de fatos históricos. A teoria recebeu esse nome por causa de Evêmero, autor grego que viveu entre o fim do século 4 a.C. e o começo do século 3 a.C.

O que a arqueologia consegue provar

Até agora, não há descoberta arqueológica capaz de provar que Zeus, Atena ou quaisquer outros deuses tenham sido pessoas reais. Porém, existem achados arqueológicos que podem dar algum embasamento para a teoria de Evêmero, mesmo que tênue.

Um dos mais marcantes é o caso de Odisseu, em Ítaca, em que foram encontrados possíveis templos de adoração ao herói mitológico. Na mitologia clássica, Odisseu foi o protagonista da saga épica conhecida como Odisseia, mas ele não era um deus, pelo menos até onde sabíamos.

Em 2025, o Ministério da Cultura da Grécia divulgou resultados da pesquisa no sítio de Agios Athanasios, conhecido como “Escola de Homero”, no norte de Ítaca. Dentre os achados, havia provas de um possível culto divino ao herói Odisseu, mostrando como uma figura admirada entre os seus iguais pode lentamente adquirir um status religioso.

Fragmento de telha do período helenístico preserva parte do nome de Odisseu, uma das principais evidências do culto ao herói em Ítaca Crédito: Chr. Marambea / Ministério da Cultura Grécia

Pode ser argumentado que a existência de Odisseu ainda permeia o campo da especulação, mas existem outros casos factíveis de desenvolvimento de cultos a figuras humanas na antiga Roma. Os imperadores Júlio César e Augusto são exemplos historicamente documentados de figuras humanas que receberam culto divino.

A Britannica aponta que honras divinas a César e ao genius de Augusto foram estabelecidas no início do Império e que o culto ao imperador se espalhou rapidamente Crédito: ReneeWrites / Wikimedia Commons

A própria Britannica explica que Augusto não foi exatamente tratado como deus em vida em Roma nos mesmos termos de uma divindade tradicional, mas sua posição preparou o caminho para a deificação póstuma, como já havia ocorrido com César.

Interpretações pela história

Além de Evêmero, autores como Diodoro Sículo e Ênio ajudaram a preservar e espalhar essa interpretação. Diodoro registrou relatos ligados à ilha de Panqueia, enquanto Ênio levou a teoria ao mundo latino por meio de uma versão em latim.

Autores cristãos antigos, como Lactâncio e Agostinho, usaram o evemerismo para atacar o politeísmo romano. Ao tratar o panteão romano como antigos reis ou homens poderosos, eles negavam a natureza divina dessas figuras em detrimento da figura de Deus.

Essa abordagem serviu para tornar textos de Homero, Virgílio e Ovídio em obras literárias, ficcionais e heréticas, reduzindo qualquer peso religioso que eles possuíssem Crédito: Odysses / Wikimedia Commons