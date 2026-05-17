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Vai vender? Figurinha rara da Copa do Mundo 2026 pode valer até R$ 5 mil

Versão dourada de Cristiano Ronaldo é uma das mais disputadas entre colecionadores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 18:00

Figurinha de CR7 é muito cobiçada
Figurinha de CR7 é muito cobiçada Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas das figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo de 2026 já começaram a alcançar valores altos entre colecionadores.

Uma das mais cobiçadas é a versão dourada da figurinha de Cristiano Ronaldo, da coleção “Crumple Gold Edition”, vendida exclusivamente nos Estados Unidos e no Canadá.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Albúm da Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Albúm da Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock

O item aparece anunciado no site eBay por até 999 dólares, valor equivalente a cerca de R$ 4,9 mil na cotação atual. A figurinha faz parte da categoria “Legend”, considerada a mais rara do álbum oficial da Copa de 2026.

Apenas 20 jogadores do futebol mundial foram escolhidos para integrar a lista especial. Entre eles está Vinícius Júnior, único brasileiro presente na categoria. Além de Cristiano Ronaldo e Vini Jr., o grupo reúne nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lamine Yamal.

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As figurinhas “Legend” possuem quatro níveis de raridade:

* roxa, encontrada em um a cada 190 pacotes

* bronze, em um a cada 317 pacotes

* prata, em um a cada 900 pacotes

* dourada, considerada a mais rara, presente em apenas um a cada 1.900 pacotes

Veja os jogadores com figurinhas raras no álbum da Copa do Mundo 2026:

* Achraf Hakimi

* Erling Haaland

* Alphonso Davies

* Jude Bellingham

* Moisés Caicedo

* Cristiano Ronaldo

* Jérémy Doku

* Luis Díaz

* Cody Gakpo

* Raúl Jiménez

* Lamine Yamal

* Kylian Mbappé

* Lionel Messi

* Luka Modrić

* Christian Pulisic

* Mohamed Salah

* Son Heung-min

* Federico Valverde

* Vinícius Júnior

* Florian Wirtz

O álbum da Copa do Mundo de 2026 terá 980 figurinhas e mantém a tradição da Panini, responsável pelas coleções do Mundial há décadas.

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