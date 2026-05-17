Vai vender? Figurinha rara da Copa do Mundo 2026 pode valer até R$ 5 mil

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de maio de 2026 às 18:00
Algumas das figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo de 2026 já começaram a alcançar valores altos entre colecionadores.
Uma das mais cobiçadas é a versão dourada da figurinha de Cristiano Ronaldo, da coleção “Crumple Gold Edition”, vendida exclusivamente nos Estados Unidos e no Canadá.
Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026
O item aparece anunciado no site eBay por até 999 dólares, valor equivalente a cerca de R$ 4,9 mil na cotação atual. A figurinha faz parte da categoria “Legend”, considerada a mais rara do álbum oficial da Copa de 2026.
Apenas 20 jogadores do futebol mundial foram escolhidos para integrar a lista especial. Entre eles está Vinícius Júnior, único brasileiro presente na categoria. Além de Cristiano Ronaldo e Vini Jr., o grupo reúne nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lamine Yamal.
As figurinhas “Legend” possuem quatro níveis de raridade:
* roxa, encontrada em um a cada 190 pacotes
* bronze, em um a cada 317 pacotes
* prata, em um a cada 900 pacotes
* dourada, considerada a mais rara, presente em apenas um a cada 1.900 pacotes
Veja os jogadores com figurinhas raras no álbum da Copa do Mundo 2026:
* Achraf Hakimi
* Erling Haaland
* Alphonso Davies
* Jude Bellingham
* Moisés Caicedo
* Cristiano Ronaldo
* Jérémy Doku
* Luis Díaz
* Cody Gakpo
* Raúl Jiménez
* Lamine Yamal
* Kylian Mbappé
* Lionel Messi
* Luka Modrić
* Christian Pulisic
* Mohamed Salah
* Son Heung-min
* Federico Valverde
* Vinícius Júnior
* Florian Wirtz
O álbum da Copa do Mundo de 2026 terá 980 figurinhas e mantém a tradição da Panini, responsável pelas coleções do Mundial há décadas.