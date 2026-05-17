Que horas é a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e onde assistir ao vivo

Técnico divulgará lista final dos 26 jogadores no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:00

Ancelotti acerta renovação até 2030 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de Futebol conhecerá nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo FIFA 2026.

O anúncio será realizado no Museu do Amanhã, a partir das 17h (de Brasília). Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a expectativa é que a lista oficial seja divulgada por Ancelotti às 17h45. A convocação será transmitida ao vivo pela CNN Brasil na televisão e também no YouTube.

Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em 4K e som de cinema com a chegada da TV 3.0

A cobertura especial do CNN Esportes começa às 15h30, com debates, entradas ao vivo e repercussão sobre os nomes escolhidos pelo treinador italiano.

Entre os jogadores mais aguardados na lista estão Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick.

Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira:

• TV: CNN Brasil

• YouTube: CNN Esportes

Serviço:

Data: segunda-feira (18)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

