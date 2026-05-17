BRASILEIRÃO

Bahia x Grêmio: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:58

Bahia x Grêmio Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados, mas em cenários distintos. O Tricolor baiano tenta encerrar a sequência de seis jogos sem vencer e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni, enquanto os gaúchos buscam deixar a zona de rebaixamento após avançarem na Copa do Brasil.

Onde assistir Bahia x Grêmio ao vivo

A partida entre Bahia e Grêmio terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 14

Bahia

O Bahia vive seu momento mais delicado na temporada. A eliminação para o Remo na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre Rogério Ceni e ampliou a sequência negativa da equipe, que não vence há seis partidas, com dois empates e quatro derrotas no período.

No Brasileirão, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 22 pontos, mas acumula quatro rodadas sem triunfos. Nesse recorte, perdeu para Flamengo e Cruzeiro, além de empatar contra Santos e São Paulo.

Para o confronto, o Bahia terá o desfalque certo de Ramos Mingo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Ronaldo, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em tratamento. A expectativa fica pelo retorno de jogadores como Kanu e Willian José, que já voltaram a treinar com bola.

Grêmio

O Grêmio chega mais confiante após garantir classificação na Copa do Brasil diante do Confiança. A equipe venceu os dois confrontos da eliminatória e deu um pouco mais de tranquilidade ao técnico Luís Castro.

Apesar disso, a situação no Brasileirão segue preocupante. O Tricolor gaúcho ocupa a zona de rebaixamento, com 17 pontos, e ainda busca sua primeira vitória como visitante na competição. Até aqui, o time soma três empates e cinco derrotas fora de casa.

Na última sequência pela Série A, o Grêmio venceu o Coritiba, empatou com o Athletico-PR e acabou derrotado pelo Flamengo. Para o duelo em Salvador, Pavon está suspenso, enquanto Nardoni, Villasanti, Balbuena, Arthur e Marlon seguem fora por lesão.

Prováveis escalações de Bahia x Grêmio

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Marcos Victor e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Kannemann), Viery e Pedro Gabriel; Perez, Noriega, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Grêmio

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 16ª rodada

Data: Domingo, 17 de maio de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Globo, ge tv e Premiere

Arbitragem