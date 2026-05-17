Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia x Grêmio: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:58

Bahia x Grêmio
Bahia x Grêmio Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados, mas em cenários distintos. O Tricolor baiano tenta encerrar a sequência de seis jogos sem vencer e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni, enquanto os gaúchos buscam deixar a zona de rebaixamento após avançarem na Copa do Brasil.

Onde assistir Bahia x Grêmio ao vivo

A partida entre Bahia e Grêmio terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
1 de 14
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia

O Bahia vive seu momento mais delicado na temporada. A eliminação para o Remo na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre Rogério Ceni e ampliou a sequência negativa da equipe, que não vence há seis partidas, com dois empates e quatro derrotas no período.

No Brasileirão, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 22 pontos, mas acumula quatro rodadas sem triunfos. Nesse recorte, perdeu para Flamengo e Cruzeiro, além de empatar contra Santos e São Paulo.

Para o confronto, o Bahia terá o desfalque certo de Ramos Mingo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Ronaldo, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em tratamento. A expectativa fica pelo retorno de jogadores como Kanu e Willian José, que já voltaram a treinar com bola.

Grêmio

O Grêmio chega mais confiante após garantir classificação na Copa do Brasil diante do Confiança. A equipe venceu os dois confrontos da eliminatória e deu um pouco mais de tranquilidade ao técnico Luís Castro.

Apesar disso, a situação no Brasileirão segue preocupante. O Tricolor gaúcho ocupa a zona de rebaixamento, com 17 pontos, e ainda busca sua primeira vitória como visitante na competição. Até aqui, o time soma três empates e cinco derrotas fora de casa.

Na última sequência pela Série A, o Grêmio venceu o Coritiba, empatou com o Athletico-PR e acabou derrotado pelo Flamengo. Para o duelo em Salvador, Pavon está suspenso, enquanto Nardoni, Villasanti, Balbuena, Arthur e Marlon seguem fora por lesão.

LEIA MAIS

Cria do Bahia é destaque em título de clube europeu e termina como artilheiro

Após eliminação na Copa do Brasil, Bahia ganha reforços para enfrentar o Grêmio

Tiveram lucro? Veja o levantamento financeiro de Bahia e Vitória em 2025

Lateral com passagem pelo Bahia pode jogar a terceira Copa do Mundo da carreira

Após eliminação, Bahia terá o menor número de jogos na temporada dos últimos 21 anos

Prováveis escalações de Bahia x Grêmio

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Marcos Victor e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Kannemann), Viery e Pedro Gabriel; Perez, Noriega, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Grêmio
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 16ª rodada
  • Data: Domingo, 17 de maio de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Globo, ge tv e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Acacio Menezes Leao (PA)
  • VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Grêmio

Mais recentes

Imagem - Embalado por classificação, Vitória enfrenta Bragantino para buscar primeiro triunfo fora de casa

Embalado por classificação, Vitória enfrenta Bragantino para buscar primeiro triunfo fora de casa
Imagem - Bahia recebe o Grêmio em casa para tentar espantar fantasma da eliminação

Bahia recebe o Grêmio em casa para tentar espantar fantasma da eliminação
Imagem - RB Bragantino x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem