MANTER A BOA FASE

Embalado por classificação, Vitória enfrenta Bragantino para buscar primeiro triunfo fora de casa

Times se enfrentam neste domingo (17), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

Vitória vai a São Paulo para encarar o Bragantino e vencer a primeira fora de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“Fazer grandes jogos contra grandes equipes dá muita confiança”. Foi assim que o técnico Jair Ventura falou sobre a sequência do time na temporada após eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Fora de casa, o Leão ainda precisa vencer seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. A chance de aproveitar o estado anímico da classificação acontece neste domingo (17), quando o time vai a São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada. A bola rola às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques.

O Vitória começa a rodada ocupando a 10ª posição do Brasileirão, com 19 pontos conquistados em 14 partidas – um a menos que o rival da vez. Já a equipe paulista soma 20 pontos e está na 7ª colocação do torneio. Separados por apenas um ponto, um resultado positivo do Leão em Bragança Paulista necessariamente faria o time subir na tabela, podendo até mesmo ultrapassar o rival Bahia. Para isso, além de vencer, é preciso tirar quatro gols de saldo.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil 1 de 12

Segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos conquistados nessa condição, o time vai em busca de vencer a primeira fora de Salvador. Do outro lado, o Bragantino tem a 8ª pior campanha como mandante, com 10 pontos conquistados.

Na última vez em que as duas equipes se enfrentaram, o Vitória saiu goleado por 4x0. A missão do clube é afastar esse resultado e buscar o empate no retrospecto entre os clubes. Considerando todas as competições, foram disputados 23 jogos entre as duas equipes, com 10 resultados positivos para o Vitória, dois empates e 11 triunfos do Red Bull Bragantino. Em São Paulo, foram apenas 10 partidas, com duas vitórias rubro-negras, dois empates e seis derrotas.

Independente da campanha como visitante e do retrospecto, o momento é de aproveitar o embalo para continuar a sequência de cinco jogos sem perder na temporada. O êxtase da classificação ficou na última quinta-feira (14), como destacou Jair Ventura em entrevista coletiva.

“A gente já tem o Bragantino agora, um jogo muito difícil lá. Uma equipe muito qualificada, jovem, de muita força. A gente foi lá no ano passado, foi muito difícil. E a gente está com bastante desfalques. A gente vai ter que, mais uma vez, se reinventar. É importante comemorar pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do adversário, mas já pensar agora em virar a chave no Campeonato Brasileiro”, deu o recado.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura já sabe que terá quatro desfalques para a partida. O atacante Renato Kayzer e o lateral esquerdo Ramon tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e cumprem suspensão. Já o lateral direito Nathan Mendes e o zagueiro Luan Cândido estão emprestados pelo Bragantino e só jogam em caso de pagamento de suas respectivas multas.