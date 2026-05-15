VIRADA HERÓICA

Herói contra o Flamengo, Luan Cândido celebra classificação do Vitória: 'Aqui no Barradão tem que ser assim'

Zagueiro fez o segundo gol do Leão na vitória por 2x0

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 00:32

Luan Cândido marcou o segundo gol do Vitória contra o Flamengo Crédito: Reprodução/Premiere

Contra o todo badalado e poderoso Flamengo, o Vitória mostrou mais uma vez quem manda no Barradão e venceu por 2x0 na noite desta quinta-feira (14), garantindo uma classificação que já entrou para a história do clube nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após perder o jogo de ida por 2x1, o Rubro-Negro baiano reverteu o confronto e avançou com um triunfo por 3x2 no placar agregado, graças a um golaço do principal destaque da equipe na temporada, Erick, e ao herói improvável da noite: Luan Cândido.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil 1 de 12

O zagueiro marcou o gol da classificação com um belo voleio e caiu de vez nas graças da torcida rubro-negra. Contratado em janeiro por empréstimo junto ao Grêmio, após uma temporada abaixo do esperado entre Grêmio e Sport Club do Recife, o defensor chegou ao clube cercado de desconfiança.

Nos primeiros jogos, teve dificuldades para se firmar, mas ganhou espaço após as lesões de Edu e Camutanga. Desde então, assumiu a titularidade na zaga e passou a acumular atuações cada vez mais sólidas, coroando a boa fase com o gol decisivo diante do Flamengo.

“Só gratidão. É um alívio. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque foi Ele quem proporcionou tudo isso na minha vida. Também agradecer a confiança do time e do presidente. Essa classificação é muito importante e todo o grupo está de parabéns. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, à minha esposa, ao meu filho e a todo o pessoal que sempre me apoia e acredita em mim”, disse o jogador em entrevista ao SporTV.

O defensor rubro-negro também exaltou a torcida, que lotou completamente o Barradão e apoiou a equipe desde antes da bola rolar, com um grande corredor rubro-negro na chegada do ônibus do clube. Com a vitória, o Leão da Barra chegou ao sétimo jogo consecutivo sem derrotas no estádio, tendo perdido apenas uma vez nos últimos 12 compromissos em casa.

“Aqui no Barradão tem que ser assim. A gente vem fazendo jogos muito bons e não pode deixar cair o nível. É manter o foco, continuar fazendo o que já vem dando certo e não mudar nada. Assim, vamos conquistar ainda mais coisas. A torcida também está de parabéns, apoiando o tempo todo e fazendo essa festa linda. Não tenho nem o que falar, é só agradecer. Aqui é Vitória e estamos juntos no Barradão”, destacou o camisa 36.