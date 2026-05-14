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Com retornos importantes, Vitória está definido para decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam no Barradão, pelo jogo de volta da 5ª fase da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:42

Erick volta ao time titular do Vitória contra o Flamengo
Erick volta ao time titular do Vitória contra o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está definido para encarar o Flamengo logo mais, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Após ser derrotado por 2x1 no Maracanã, o Leão da Barra precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Caso triunfe por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Para a partida decisiva, o técnico Jair Ventura escalou o que tem de melhor à disposição e contará com retornos importantes. Erick e Matheuzinho voltam ao time após cumprirem suspensão e desfalcarem o Vitória no empate por 2 a 2 com o Fluminense, no último fim de semana. Quem também retorna é o zagueiro Cacá, preservado da última partida por desgaste físico.

Com isso, o Rubro-Negro vai a campo com a seguinte formação: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martínez e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê.

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No banco de reservas, Jair Ventura terá como opções Gabriel Vasconcellos, Edenilson, Jamerson, Caíque, Zé Breno, Ronald, Marinho, Osvaldo, Lucas Silva, Renato Kayzer e Renzo López.

Tags:

Vitória Flamengo Copa do Brasil

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