Jogador detona técnico após exclusão de lista para a Copa do Mundo: ‘Não sabe um c…’

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Pedro Carreiro
Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:15
A ausência de Roger Martínez na pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 provocou forte reação do atacante do Al-Taawoun. Após a divulgação dos 55 nomes selecionados pelo técnico Néstor Lorenzo nesta quinta-feira (14), o jogador usou as redes sociais para criticar a decisão e disparou contra o comandante da seleção.
Em publicação feita pouco depois do anúncio oficial, Martínez destacou os números da temporada e demonstrou indignação por ter ficado fora da relação enviada à Fifa. “Incrível. O segundo melhor artilheiro da Colômbia — 23 gols em 30 jogos, com duas partidas restantes, lutando para ser o melhor da temporada em um campeonato que é melhor do que muitos, com alguns dos melhores jogadores do mundo”, escreveu.
Na sequência, o atacante elevou o tom ao comentar sua relação com a seleção colombiana sob o comando de Lorenzo. “Sempre que tive a chance, nunca pipocava, mesmo quando não estava jogando na minha posição natural muitas vezes, mas você não sabe um c…….. Mais do mesmo. Mas é isso aí”, completou.
Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026
Roger Martínez, de 31 anos, atua no futebol saudita desde janeiro do ano passado. Além dos 23 gols marcados na atual temporada, o atacante também soma duas assistências. Pela seleção principal da Colômbia, ele disputou 28 partidas e marcou quatro gols.
A última aparição do jogador com a camisa colombiana aconteceu em outubro de 2024. Na ocasião, Martínez foi titular na derrota por 1x0 para a Bolívia, mas acabou substituído ainda no primeiro tempo.
A convocação definitiva da Colômbia para a Copa do Mundo será divulgada no próximo dia 29 de maio. A equipe de Néstor Lorenzo está no Grupo K do torneio, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão.