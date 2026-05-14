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Jogador detona técnico após exclusão de lista para a Copa do Mundo: ‘Não sabe um c…’

Roger Martínez, do Al-Taawoun, criticou o técnico Néstor Lorenzo após ficar fora da pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:15

Roger Martínez, ado Al-Taawoun,
Roger Martínez, ado Al-Taawoun, Crédito: Reprodução/Redes sociais

A ausência de Roger Martínez na pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 provocou forte reação do atacante do Al-Taawoun. Após a divulgação dos 55 nomes selecionados pelo técnico Néstor Lorenzo nesta quinta-feira (14), o jogador usou as redes sociais para criticar a decisão e disparou contra o comandante da seleção.

Em publicação feita pouco depois do anúncio oficial, Martínez destacou os números da temporada e demonstrou indignação por ter ficado fora da relação enviada à Fifa. “Incrível. O segundo melhor artilheiro da Colômbia — 23 gols em 30 jogos, com duas partidas restantes, lutando para ser o melhor da temporada em um campeonato que é melhor do que muitos, com alguns dos melhores jogadores do mundo”, escreveu.

Publicação de Roger Martínez  Crédito: Reprodução

Na sequência, o atacante elevou o tom ao comentar sua relação com a seleção colombiana sob o comando de Lorenzo. “Sempre que tive a chance, nunca pipocava, mesmo quando não estava jogando na minha posição natural muitas vezes, mas você não sabe um c…….. Mais do mesmo. Mas é isso aí”, completou.

Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa
Mais jogos sem sofrer gols - Peter Shilton e Fabien Barthez dividem o recorde de partidas sem sofrer gols em Copas do Mundo, com 10 jogos cada. Thibaut Courtois, da Bélgica, soma sete clean sheets e terá a chance de entrar para a história no próximo Mundial. por Reprodução/Fifa
Hat-tricks em mais edições - Gabriel Batistuta segue como o único atleta a marcar hat-tricks em duas edições diferentes da Copa do Mundo. Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo podem dividir o recorde caso façam três gols em uma partida no Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Treinador mais velho - Aos 71 anos, Otto Rehhagel entrou para a história ao comandar a Grécia na Copa do Mundo de 2010. Em 2026, porém, o recorde pode mudar de mãos. Atual técnico da Tchéquia, Miroslav Koubek terá 74 anos durante o Mundial e pode se tornar o treinador mais velho a participar da competição. por Reprodução/Fifa
Mais jogos saindo do banco - Denílson detém o recorde de mais partidas entrando como reserva em Copas do Mundo, com 11 jogos saindo do banco. Marcus Rashford, da Inglaterra, já acumula nove aparições dessa forma e pode igualar a marca em 2026. por Reprodução/Fifa
Mais gols de fora da área - Rivellino marcou cinco gols de fora da área em Copas do Mundo e lidera a estatística histórica. Lionel Messi já soma quatro gols de longa distância em Mundiais e está a apenas um de igualar o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. por Reprodução/Fifa
Mais partidas como técnico - Helmut Schön lidera a lista de treinadores com mais jogos em Copas do Mundo, com 25 partidas. Didier Deschamps, atual comandante da França, soma 19 jogos e pode igualar — ou até superar — a marca caso os franceses avancem novamente às fases decisivas do torneio. por Reprodução/Fifa
Maior artilheiro da história das Copas - Com 16 gols, Miroslav Klose segue como o maior goleador da história dos Mundiais. Mas o recorde está ameaçado. Lionel Messi soma 13 gols, enquanto Kylian Mbappé já tem 12 e chega embalado após números impressionantes nas últimas edições. por Reprodução/Fifa
Jogador mais velho a marcar em mata-mata - Pepe assumiu o recorde ao balançar as redes aos 39 anos em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Agora, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Edin Dzeko aparecem como candidatos a superar a marca caso marquem gols na fase mata-mata do Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Vencedor mais jovem da Bola de Ouro - Ronaldo Fenômeno tinha apenas 21 anos quando foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998. Em 2026, jovens estrelas como Lamine Yamal, Désiré Doué e Nico Paz aparecem entre os candidatos a derrubar uma das marcas mais simbólicas da história do Mundial. por Reprodução/Fifa
Mais finais disputadas - Cafu é o único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002. Lionel Messi e Kylian Mbappé chegam a 2026 com duas decisões no currículo e podem igualar o brasileiro. por Divulgação/FIFA
Mais vitórias em Copas do Mundo - Miroslav Klose soma 17 vitórias em Copas do Mundo e lidera o ranking histórico. Campeão mundial em 2022, Lionel Messi aparece logo atrás, com 16 triunfos, e pode assumir a ponta já na fase de grupos da edição de 2026. por Fifa/Divulgação
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Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa

Roger Martínez, de 31 anos, atua no futebol saudita desde janeiro do ano passado. Além dos 23 gols marcados na atual temporada, o atacante também soma duas assistências. Pela seleção principal da Colômbia, ele disputou 28 partidas e marcou quatro gols.

A última aparição do jogador com a camisa colombiana aconteceu em outubro de 2024. Na ocasião, Martínez foi titular na derrota por 1x0 para a Bolívia, mas acabou substituído ainda no primeiro tempo.

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A convocação definitiva da Colômbia para a Copa do Mundo será divulgada no próximo dia 29 de maio. A equipe de Néstor Lorenzo está no Grupo K do torneio, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

Tags:

Copa do Mundo 2026 Colômbia

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