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Jogador detona técnico após exclusão de lista para a Copa do Mundo: ‘Não sabe um c…’

Roger Martínez, do Al-Taawoun, criticou o técnico Néstor Lorenzo após ficar fora da pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:15

Roger Martínez, ado Al-Taawoun, Crédito: Reprodução/Redes sociais

A ausência de Roger Martínez na pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 provocou forte reação do atacante do Al-Taawoun. Após a divulgação dos 55 nomes selecionados pelo técnico Néstor Lorenzo nesta quinta-feira (14), o jogador usou as redes sociais para criticar a decisão e disparou contra o comandante da seleção.

Em publicação feita pouco depois do anúncio oficial, Martínez destacou os números da temporada e demonstrou indignação por ter ficado fora da relação enviada à Fifa. “Incrível. O segundo melhor artilheiro da Colômbia — 23 gols em 30 jogos, com duas partidas restantes, lutando para ser o melhor da temporada em um campeonato que é melhor do que muitos, com alguns dos melhores jogadores do mundo”, escreveu.

Publicação de Roger Martínez Crédito: Reprodução

Na sequência, o atacante elevou o tom ao comentar sua relação com a seleção colombiana sob o comando de Lorenzo. “Sempre que tive a chance, nunca pipocava, mesmo quando não estava jogando na minha posição natural muitas vezes, mas você não sabe um c…….. Mais do mesmo. Mas é isso aí”, completou.

Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026 1 de 12

Roger Martínez, de 31 anos, atua no futebol saudita desde janeiro do ano passado. Além dos 23 gols marcados na atual temporada, o atacante também soma duas assistências. Pela seleção principal da Colômbia, ele disputou 28 partidas e marcou quatro gols.

A última aparição do jogador com a camisa colombiana aconteceu em outubro de 2024. Na ocasião, Martínez foi titular na derrota por 1x0 para a Bolívia, mas acabou substituído ainda no primeiro tempo.