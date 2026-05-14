'QUE FINALIZAÇÃO'

Cidade vai distribuir camisinhas temáticas com frases inspiradas no futebol para a Copa

Intenção é promover "sexo seguro", dizem autoridades

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:35

Caminhas temáticas serão distribuídas Crédito: Divulgação

A cidade de Toronto, no Canadá, apresentou uma linha especial de camisinhas inspiradas no futebol como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que a cidade receba milhares de turistas para as partidas do torneio.

Toronto está entre as 16 cidades-sede do Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. O BMO Field receberá seis partidas, incluindo jogos das seleções de Canadá, Alemanha, Croácia e Iraque.

Com a expectativa de receber visitantes de diversas partes do mundo, o departamento de saúde pública da cidade começou a distribuir gratuitamente itens de “sexo seguro”, incluindo preservativos de edição limitada com temática esportiva.

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“Se você estiver assistindo a uma partida de futebol, participando de uma festa para ver os jogos, curtindo um festival de verão ou saindo para festejar, lembre-se de que os preservativos protegem a sua saúde e a de seu(sua) parceiro(a)", diz comunicado.

A coleção especial, chamada de “escalação para o dia do jogo”, reúne seis modelos diferentes com frases como “Que finalização!”, “Bloqueie essas bolas!” e “Ohhh, Canadá”, em referência ao hino nacional canadense. Os preservativos serão distribuídos gratuitamente em clínicas e outros pontos espalhados pela cidade enquanto durarem os estoques.