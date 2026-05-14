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Novo sócio: Cristiano Ronaldo faz aposta milionária na CazéTV

Acordo prevê uma participação relevante do craque português na estrutura internacional da empresa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:39

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo foi anunciado como novo parceiro estratégico e acionista da operação internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira (14), após horas de expectativa no mercado de mídia esportiva sobre a identidade do novo investidor da companhia.

A LiveMode informou, em comunicado oficial, que a parceria reúne “o alcance e a influência digital global incomparáveis de Ronaldo” com a experiência da empresa na formação de comunidades digitais ligadas ao esporte ao vivo, em colaboração com influenciadores e criadores de conteúdo.

As mansões de CR7

Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução
Mansão em Marbella por Reprodução
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A ilha de Nujuma, na cosa da Arábia Saudita por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
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Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução

O acordo prevê uma participação relevante do craque português na estrutura internacional da empresa, que atua em um modelo focado em transmissões esportivas por YouTube e redes sociais. A proposta aposta em formatos mais interativos e em uma comunicação direcionada ao público jovem.

“A missão é levar o esporte a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, ampliando o alcance e o envolvimento das principais competições”, declarou Cristiano Ronaldo no comunicado divulgado pela empresa.

Fundador da LiveMode, Thiago Tourinho afirmou que a entrada do jogador representa uma validação do trabalho desenvolvido pela companhia nos últimos anos. Segundo ele, poucas figuras do esporte simbolizam de forma tão forte “paixão, ambição e alcance global” quanto Cristiano Ronaldo.

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Com fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão, Cristiano Ronaldo é considerado o primeiro jogador de futebol a alcançar o patamar de bilionário. Além da carreira nos gramados, o português ampliou seus negócios nos últimos anos, investindo em áreas como hotéis, academias, marcas e mídia. Atualmente, o atacante de 41 anos joga no Al-Nassr.

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Cristiano Ronaldo

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