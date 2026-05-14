Novo sócio: Cristiano Ronaldo faz aposta milionária na CazéTV

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Carol Neves
Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:39
Cristiano Ronaldo foi anunciado como novo parceiro estratégico e acionista da operação internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira (14), após horas de expectativa no mercado de mídia esportiva sobre a identidade do novo investidor da companhia.
A LiveMode informou, em comunicado oficial, que a parceria reúne “o alcance e a influência digital global incomparáveis de Ronaldo” com a experiência da empresa na formação de comunidades digitais ligadas ao esporte ao vivo, em colaboração com influenciadores e criadores de conteúdo.
As mansões de CR7
O acordo prevê uma participação relevante do craque português na estrutura internacional da empresa, que atua em um modelo focado em transmissões esportivas por YouTube e redes sociais. A proposta aposta em formatos mais interativos e em uma comunicação direcionada ao público jovem.
“A missão é levar o esporte a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, ampliando o alcance e o envolvimento das principais competições”, declarou Cristiano Ronaldo no comunicado divulgado pela empresa.
Fundador da LiveMode, Thiago Tourinho afirmou que a entrada do jogador representa uma validação do trabalho desenvolvido pela companhia nos últimos anos. Segundo ele, poucas figuras do esporte simbolizam de forma tão forte “paixão, ambição e alcance global” quanto Cristiano Ronaldo.
Com fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão, Cristiano Ronaldo é considerado o primeiro jogador de futebol a alcançar o patamar de bilionário. Além da carreira nos gramados, o português ampliou seus negócios nos últimos anos, investindo em áreas como hotéis, academias, marcas e mídia. Atualmente, o atacante de 41 anos joga no Al-Nassr.