PREJUÍZO MILIONÁRIO

Saiba quanto dinheiro o Bahia deixou de ganhar com eliminação para o Remo na Copa do Brasil

Tricolor voltou a perder para a equipe paraense e deu adeus à competição na quinta fase

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:57

Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou a perder para o Remo na Copa do Brasil e está eliminado da competição nacional. Desta vez, o Esquadrão foi superado por 2x1 para a equipe do Pará na quinta fase do torneio. A eliminação fez o Tricolor perder um montante de , aproximadamente, R$ 3 milhões.

Se superasse os donos da casa e avançasse de fase, o clube baiano iria acumular algo em torno de R$ 5 milhões nesta edição da Copa do Brasil. Isso porque embolsou R$ 2 milhões apenas pela participação na 5ª fase, onde entram os clubes classificados para as fases preliminares e de grupos da Libertadores.

Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil 1 de 6

A Copa do Brasil se tornou uma das competições mais rentáveis do calendário nacional. Para os clubes que chegam até a final, a premiação acumulada pode atingir até R$ 99,25 milhões entre cotas de participação e bônus pelo título.