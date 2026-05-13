Saiba quanto dinheiro o Bahia deixou de ganhar com eliminação para o Remo na Copa do Brasil

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Alan Pinheiro
Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:57
O Bahia voltou a perder para o Remo na Copa do Brasil e está eliminado da competição nacional. Desta vez, o Esquadrão foi superado por 2x1 para a equipe do Pará na quinta fase do torneio. A eliminação fez o Tricolor perder um montante de , aproximadamente, R$ 3 milhões.
Se superasse os donos da casa e avançasse de fase, o clube baiano iria acumular algo em torno de R$ 5 milhões nesta edição da Copa do Brasil. Isso porque embolsou R$ 2 milhões apenas pela participação na 5ª fase, onde entram os clubes classificados para as fases preliminares e de grupos da Libertadores.
Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil
A Copa do Brasil se tornou uma das competições mais rentáveis do calendário nacional. Para os clubes que chegam até a final, a premiação acumulada pode atingir até R$ 99,25 milhões entre cotas de participação e bônus pelo título.
A dor da eliminação, no entanto, precisa ser cessada com rapidez, já que o Esquadrão volta a campo já no próximo domingo (17), quando recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 16h.