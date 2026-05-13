CLIMA TENSO

Após eliminação, jogador do Bahia revela medo de sair de casa: 'Está muito pesado'

Tricolor voltou a perder para o Remo na Copa do Brasil e deu adeus à competição na quinta fase

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:46

Bahia foi eliminado para o Remo na Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou a perder para o Remo na Copa do Brasil e está eliminado da competição nacional. Desta vez, o Esquadrão foi superado por 2x1 para a equipe do Pará na quinta fase do torneio. Na saída do campo, o meia Rodrigo Nestor revelou que o momento não é bom para o elenco fora de campo. Ele citou medo de sair de casa como uma consequências do desempenho da equipe em campo.

"É difícil falar nesse momento, né? A gente vem de semanas difíceis pra caramba, velho. De não poder sair de casa, de andar nas ruas com medo. Isso é muito ruim. Esse grupo e a torcida não mereciam isso. É um prejuízo gigante, como foi ter saído da Libertadores. Esse aqui é ainda maior, é muito difícil. Agora o que nos resta é levantar a cabeça. Quem pode tirar o Bahia dessa dificuldade toda somos nós. E agora tirar a força da onde não tem. Realmente está muito difícil, está muito pesado pra gente", disse Rodrigo Nestor.

Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil 1 de 6

Quando a escalação saiu, as mudanças realizadas por Rogério Ceni mostraram que o Tricolor foi para Belém para tentar algo de diferente. Na linha defensiva, Marcos Victor voltou a aparecer no time titular e formou a dupla de zaga com David Duarte, jogando Ramos Mingo para o banco de reservas, assim como Iago Borduchi também começou jogando.

Luciano Juba, titular da lateral esquerda, atuou como um zagueiro pela esquerda quando o time tinha a posse de bola, acompanhado pelos outros dois zagueiros de ofício da equipe. Lateral sem bola, o papel de Acevedo nos ataques do Tricolor foi o de voltar a ocupar o espaço à frente da zaga. Nas pontas, Kike e Iago Borduchi tentava cruzar para achar Everaldo pelo alto.

A dor da eliminação, no entanto, precisa ser cessada com rapidez, já que o Esquadrão volta a campo já no próximo domingo (17), quando recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 16h.