Atacante com passagem pelo Bahia termina temporada como artilheiro de clube de Daniel Alves

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Pedro Carreiro
Publicado em 13 de maio de 2026 às 21:11
O ex-atacante do Bahia Raí Nascimento terminou a temporada 2025/26 como artilheiro do Sporting Clube de São João de Ver, equipe da terceira divisão de Portugal que tem o ex-lateral Daniel Alves como coproprietário. Em sua primeira temporada pelo clube português, o jogador marcou quatro gols e distribuiu uma assistência em 16 partidas disputadas.
Apesar do destaque individual do atacante de 27 anos, o São João de Ver teve uma campanha modesta e brigou contra o rebaixamento até as rodadas finais, conseguindo permanecer na terceira divisão portuguesa.
Daniel Alves se tornou investidor da SAF do clube no início deste ano ao adquirir 50% das ações da equipe. O ex-jogador de Barcelona e Seleção Brasileira ainda pode ampliar sua participação para 80% após o encerramento da temporada europeia.
Relembre a passagem de Raí Nascimento pelo Bahia
Revelado nas categorias de base do futebol espanhol, com passagens por clubes como Zaragoza, Ibiza e Deportivo La Coruña, Raí Nascimento chegou ao Bahia em setembro de 2021 com a missão de ajudar o clube na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Na primeira temporada pelo Esquadrão, o atacante disputou 15 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. Apesar do desempenho, o Bahia acabou rebaixado para a Série B naquele ano.
Em 2022, Raí teve mais espaço e participou diretamente da campanha do acesso tricolor à elite do futebol brasileiro. Ao longo da temporada, entrou em campo 38 vezes, marcou cinco gols e contribuiu com cinco assistências.
Depois de deixar o Bahia, o atacante ainda passou pelo Ludogorets, da Bulgária, e pelo Guarani antes de acertar com o São João de Ver, em dezembro do ano passado.