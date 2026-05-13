ARQUITETURA DO FUTEBOL

Veja imagens dos estádios mais bizarros do futebol mundial

De estruturas flutuantes a arenas construídas dentro de montanhas,estádios chamam atenção por projetos incomuns

Estádios de futebol normalmente são lembrados por gols marcantes, decisões históricas e grandes festas das torcidas, mas algumas arenas ficaram famosas justamente por parecerem improváveis. Espalhados pelo mundo, esses estádios chamam atenção por construções em pedreiras, estruturas flutuantes, trilhos de trem atravessando o campo e projetos futuristas escondidos no deserto. Mais do que simples palcos esportivos, eles se transformaram em atrações turísticas e exemplos de como arquitetura, criatividade e futebol podem se misturar de maneiras inesperadas.