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Veja imagens dos estádios mais bizarros do futebol mundial

De estruturas flutuantes a arenas construídas dentro de montanhas,estádios chamam atenção por projetos incomuns

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:39

Estádio de Čierny Balog — Eslováquia
Estádio de Čierny Balog — Eslováquia Crédito: Reprodução

Estádios de futebol normalmente são lembrados por gols marcantes, decisões históricas e grandes festas das torcidas, mas algumas arenas ficaram famosas justamente por parecerem improváveis. Espalhados pelo mundo, esses estádios chamam atenção por construções em pedreiras, estruturas flutuantes, trilhos de trem atravessando o campo e projetos futuristas escondidos no deserto. Mais do que simples palcos esportivos, eles se transformaram em atrações turísticas e exemplos de como arquitetura, criatividade e futebol podem se misturar de maneiras inesperadas.

Veja os estádios mais estranhos do mundo

Estádio Municipal de Braga — Portugal: Construído junto a uma antiga pedreira em Braga, Portugal, o estádio ficou conhecido como “A Pedreira” justamente pela enorme parede de pedra atrás de um dos gols. A montanha faz parte da própria arquitetura da arena e cria um dos cenários mais impressionantes do futebol europeu. por Reprodução
The Float at Marina Bay — Singapura: Montado sobre a água em Singapura, o The Float at Marina Bay é uma arena flutuante cercada pela paisagem futurista da cidade. Com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, o estádio virou símbolo de engenharia ousada e oferece uma experiência rara para eventos esportivos. por Reprodução
Estádio Nacional de Singapura — Singapura: Com visual que lembra uma nave espacial, o Estádio Nacional de Singapura impressiona pelo teto retrátil de alta tecnologia. O projeto permite adaptação para diferentes eventos e condições climáticas, além de reforçar a imagem futurista da cidade asiática. por Reprodução
Estádio de Čierny Balog — Eslováquia: Poucos estádios no mundo conseguem ser tão peculiares quanto o de Čierny Balog, na Eslováquia. O local ficou famoso porque uma linha férrea ativa passa literalmente entre a arquibancada e o gramado. Durante algumas partidas, o trem chega a cruzar o estádio enquanto a bola rola. por Reprodução
Mmabatho Stadium — África do Sul: O Mmabatho Stadium, na África do Sul, é considerado um dos estádios mais estranhos do planeta por conta do desenho incomum de suas arquibancadas. A disposição dos setores parece desafiar a lógica visual tradicional e causa estranhamento até para quem vê a arena pela televisão. por Reprodução
Estádio Janguito Malucelli — Brasil: Localizado em Curitiba, o Janguito Malucelli ficou conhecido como “estádio ecológico” por utilizar arquibancadas naturais com grama e pequenos morros ao redor do campo. Apesar de estar desativado atualmente, o projeto chamou atenção por fugir completamente do padrão tradicional das arenas brasileiras. por Reprodução
The Rock Stadium — Emirados Árabes Unidos: Ainda em projeto, o The Rock Stadium foi planejado para ser parcialmente subterrâneo e integrado a uma montanha no deserto dos Emirados Árabes Unidos. Além do visual futurista, a ideia é usar a própria estrutura rochosa como proteção natural contra o calor extremo da região. por Reprodução
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Estádio Municipal de Braga — Portugal: Construído junto a uma antiga pedreira em Braga, Portugal, o estádio ficou conhecido como “A Pedreira” justamente pela enorme parede de pedra atrás de um dos gols. A montanha faz parte da própria arquitetura da arena e cria um dos cenários mais impressionantes do futebol europeu. por Reprodução

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Futebol Estádios

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