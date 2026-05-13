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Astro de série sobre futebol realiza sonho e assina com time profissional

Cristo Fernández, intérprete de Dani Rojas na série “Ted Lasso”, assinou contrato profissional com o El Paso Locomotive, equipe da segunda divisão dos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:37

Astro da Série 'Ted Lasso', Cristo Fernández assinou contrato com time profissioanal
Astro da Série 'Ted Lasso', Cristo Fernández assinou contrato com time profissioanal Crédito: Reprodução

Conhecido mundialmente por interpretar o carismático Dani Rojas na série “Ted Lasso”, o ator mexicano Cristo Fernández transformou a ficção em realidade ao assinar contrato profissional com o El Paso Locomotive FC, equipe da USL Championship, liga equivalente à segunda divisão do futebol dos Estados Unidos. Aos 35 anos, Fernández vai atuar justamente como atacante, mesma posição do personagem que marcou a série da Apple TV+ exibida entre 2020 e 2023.

Antes da carreira artística, o mexicano teve passagem pelas categorias de base do Tecos FC, no México, mas precisou abandonar o futebol ainda na adolescência após sofrer uma lesão no joelho. Apesar da interrupção precoce na trajetória esportiva, ele afirma que nunca deixou de sonhar com uma oportunidade no futebol profissional.

“O futebol sempre ocupou um lugar enorme na minha vida e na minha identidade, e não importa para onde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca deixou meu coração”, declarou em comunicado divulgado pelo clube. O ator também resumiu o sentimento pela oportunidade com uma frase bem-humorada: “Talvez eu seja apenas um homem louco com sonhos loucos”.

Cristo Fernández vai jogar profissionalmente após intepretar atacante em "Ted Lasso"

Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso por Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso
Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso por Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso
Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso por Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso
Cristo Fernández como Dani Rojas' por Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso
Astro da Série 'Ted Lasso', Cristo Fernández assinou contrato com time profissioanal por Reprodução
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Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso por Cristo Fernández como 'Dani Rojas' em Ted Lasso

Nos últimos meses, Fernández vinha tentando retomar a carreira nos gramados paralelamente aos trabalhos como ator. Em 2026, ele chegou a treinar com a equipe reserva do Chicago Fire, da Major League Soccer (MLS), antes de iniciar um período de testes de dois meses no El Paso Locomotive.

Durante a avaliação, o mexicano participou de atividades da pré-temporada e convenceu a comissão técnica a oferecer um contrato profissional. O técnico Junior Gonzalez elogiou a chegada do novo reforço ao elenco texano.

“Cristo é uma grande adição à nossa equipe, acrescentando outra ameaça de ataque à nossa linha de frente. A paixão dele pelo esporte e suas qualidades de liderança no vestiário nos permitem continuar desenvolvendo a cultura positiva que buscamos como clube”, afirmou o treinador.

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Fundado em 2018, o El Paso Locomotive ocupa atualmente a quarta posição da Conferência Oeste da USL Championship, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas na temporada.

Tags:

Futebol Séries ted Lasso

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