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Veja os recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

De marcas históricas de gols e finais disputadas até feitos envolvendo técnicos e jovens promessas, o próximo Mundial pode mudar o livro dos recordes do futebol

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:02

Mais edições disputadas
Messi e Cristiano Ronaldo podem quebrar alguns recordes na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Fifa

A Copa do Mundo de 2026 pode entrar para a história não apenas pelo novo formato com 48 seleções, mas também pela quantidade de recordes ameaçados no torneio. De marcas históricas envolvendo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo até possíveis feitos de jovens estrelas e treinadores veteranos, o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá promete movimentar estatísticas que atravessam décadas. Confira alguns dos recordes que podem ser quebrados na próxima edição da Copa do Mundo.

Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa
Mais jogos sem sofrer gols - Peter Shilton e Fabien Barthez dividem o recorde de partidas sem sofrer gols em Copas do Mundo, com 10 jogos cada. Thibaut Courtois, da Bélgica, soma sete clean sheets e terá a chance de entrar para a história no próximo Mundial. por Reprodução/Fifa
Hat-tricks em mais edições - Gabriel Batistuta segue como o único atleta a marcar hat-tricks em duas edições diferentes da Copa do Mundo. Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo podem dividir o recorde caso façam três gols em uma partida no Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Treinador mais velho - Aos 71 anos, Otto Rehhagel entrou para a história ao comandar a Grécia na Copa do Mundo de 2010. Em 2026, porém, o recorde pode mudar de mãos. Atual técnico da Tchéquia, Miroslav Koubek terá 74 anos durante o Mundial e pode se tornar o treinador mais velho a participar da competição. por Reprodução/Fifa
Mais jogos saindo do banco - Denílson detém o recorde de mais partidas entrando como reserva em Copas do Mundo, com 11 jogos saindo do banco. Marcus Rashford, da Inglaterra, já acumula nove aparições dessa forma e pode igualar a marca em 2026. por Reprodução/Fifa
Mais gols de fora da área - Rivellino marcou cinco gols de fora da área em Copas do Mundo e lidera a estatística histórica. Lionel Messi já soma quatro gols de longa distância em Mundiais e está a apenas um de igualar o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. por Reprodução/Fifa
Mais partidas como técnico - Helmut Schön lidera a lista de treinadores com mais jogos em Copas do Mundo, com 25 partidas. Didier Deschamps, atual comandante da França, soma 19 jogos e pode igualar — ou até superar — a marca caso os franceses avancem novamente às fases decisivas do torneio. por Reprodução/Fifa
Maior artilheiro da história das Copas - Com 16 gols, Miroslav Klose segue como o maior goleador da história dos Mundiais. Mas o recorde está ameaçado. Lionel Messi soma 13 gols, enquanto Kylian Mbappé já tem 12 e chega embalado após números impressionantes nas últimas edições. por Reprodução/Fifa
Jogador mais velho a marcar em mata-mata - Pepe assumiu o recorde ao balançar as redes aos 39 anos em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Agora, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Edin Dzeko aparecem como candidatos a superar a marca caso marquem gols na fase mata-mata do Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Vencedor mais jovem da Bola de Ouro - Ronaldo Fenômeno tinha apenas 21 anos quando foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998. Em 2026, jovens estrelas como Lamine Yamal, Désiré Doué e Nico Paz aparecem entre os candidatos a derrubar uma das marcas mais simbólicas da história do Mundial. por Reprodução/Fifa
Mais finais disputadas - Cafu é o único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002. Lionel Messi e Kylian Mbappé chegam a 2026 com duas decisões no currículo e podem igualar o brasileiro. por Divulgação/FIFA
Mais vitórias em Copas do Mundo - Miroslav Klose soma 17 vitórias em Copas do Mundo e lidera o ranking histórico. Campeão mundial em 2022, Lionel Messi aparece logo atrás, com 16 triunfos, e pode assumir a ponta já na fase de grupos da edição de 2026. por Fifa/Divulgação
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Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa

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Copa do Mundo 2026

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