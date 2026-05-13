PRA ENTRAR NA HISTÓRIA

Veja os recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

De marcas históricas de gols e finais disputadas até feitos envolvendo técnicos e jovens promessas, o próximo Mundial pode mudar o livro dos recordes do futebol

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:02

Messi e Cristiano Ronaldo podem quebrar alguns recordes na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Fifa

A Copa do Mundo de 2026 pode entrar para a história não apenas pelo novo formato com 48 seleções, mas também pela quantidade de recordes ameaçados no torneio. De marcas históricas envolvendo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo até possíveis feitos de jovens estrelas e treinadores veteranos, o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá promete movimentar estatísticas que atravessam décadas. Confira alguns dos recordes que podem ser quebrados na próxima edição da Copa do Mundo.