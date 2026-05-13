Veja os recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:02
A Copa do Mundo de 2026 pode entrar para a história não apenas pelo novo formato com 48 seleções, mas também pela quantidade de recordes ameaçados no torneio. De marcas históricas envolvendo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo até possíveis feitos de jovens estrelas e treinadores veteranos, o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá promete movimentar estatísticas que atravessam décadas. Confira alguns dos recordes que podem ser quebrados na próxima edição da Copa do Mundo.
Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026