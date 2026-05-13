Substituição em 10 segundos e VAR no escanteio: veja as novas regras da Copa do Mundo 2026

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:15
A Copa do Mundo de 2026 terá novas regras para tentar reduzir a cera dentro de campo e ampliar o uso do VAR em decisões específicas. As mudanças foram divulgadas pela International Football Association Board (Ifab), entidade responsável pelas regras do futebol, e passarão a valer oficialmente a partir do Mundial, segundo informações da CNN.
Uma das principais alterações envolve as substituições. A partir da nova regra, o jogador substituído terá apenas 10 segundos para deixar o gramado. Caso demore mais do que isso, o atleta que entraria só poderá acessar o campo na próxima paralisação após um minuto.
Outra medida tenta evitar interrupções excessivas por atendimento médico. Fora das exceções já previstas, como goleiros, choques de cabeça e situações mais graves, o jogador que pedir atendimento terá de permanecer fora do campo durante um minuto corrido após a retomada da partida.
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A IFAB também alterou a reposição de bola em laterais e tiros de meta. Quando considerar que um jogador está retardando o reinício do jogo, o árbitro fará uma contagem pública de cinco segundos com a mão aberta. Se o tempo acabar sem a cobrança, o lateral será invertido para o adversário e o tiro de meta dará origem a um escanteio rival.
As mudanças atingem também o VAR. O árbitro de vídeo passará a revisar lances de segundo cartão amarelo, algo que não acontecia anteriormente. Além disso, competições que autorizarem a medida poderão usar o VAR para corrigir escanteios marcados de forma errada.
Nesse caso, porém, a análise será feita diretamente pela cabine para evitar paralisações longas. O árbitro principal apenas será informado sobre o erro, sem necessidade de revisão no monitor à beira do campo.
Outra novidade envolve amistosos internacionais. O limite de substituições passou de seis para oito jogadores, podendo chegar a 11 trocas caso haja acordo entre as seleções antes da partida e comunicação prévia à arbitragem.