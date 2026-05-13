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Substituição em 10 segundos e VAR no escanteio: veja as novas regras da Copa do Mundo 2026

Árbitros poderão corrigir escanteios marcados errados sem revisão no monitor

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:15

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

A Copa do Mundo de 2026 terá novas regras para tentar reduzir a cera dentro de campo e ampliar o uso do VAR em decisões específicas. As mudanças foram divulgadas pela International Football Association Board (Ifab), entidade responsável pelas regras do futebol, e passarão a valer oficialmente a partir do Mundial, segundo informações da CNN. 

Uma das principais alterações envolve as substituições. A partir da nova regra, o jogador substituído terá apenas 10 segundos para deixar o gramado. Caso demore mais do que isso, o atleta que entraria só poderá acessar o campo na próxima paralisação após um minuto.

Outra medida tenta evitar interrupções excessivas por atendimento médico. Fora das exceções já previstas, como goleiros, choques de cabeça e situações mais graves, o jogador que pedir atendimento terá de permanecer fora do campo durante um minuto corrido após a retomada da partida.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

A IFAB também alterou a reposição de bola em laterais e tiros de meta. Quando considerar que um jogador está retardando o reinício do jogo, o árbitro fará uma contagem pública de cinco segundos com a mão aberta. Se o tempo acabar sem a cobrança, o lateral será invertido para o adversário e o tiro de meta dará origem a um escanteio rival.

As mudanças atingem também o VAR. O árbitro de vídeo passará a revisar lances de segundo cartão amarelo, algo que não acontecia anteriormente. Além disso, competições que autorizarem a medida poderão usar o VAR para corrigir escanteios marcados de forma errada.

Nesse caso, porém, a análise será feita diretamente pela cabine para evitar paralisações longas. O árbitro principal apenas será informado sobre o erro, sem necessidade de revisão no monitor à beira do campo. 

Outra novidade envolve amistosos internacionais. O limite de substituições passou de seis para oito jogadores, podendo chegar a 11 trocas caso haja acordo entre as seleções antes da partida e comunicação prévia à arbitragem.

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Copa do Mundo Futebol Regras Mudanças

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