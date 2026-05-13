FUTEBOL

Substituição em 10 segundos e VAR no escanteio: veja as novas regras da Copa do Mundo 2026

Árbitros poderão corrigir escanteios marcados errados sem revisão no monitor

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:15

Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

A Copa do Mundo de 2026 terá novas regras para tentar reduzir a cera dentro de campo e ampliar o uso do VAR em decisões específicas. As mudanças foram divulgadas pela International Football Association Board (Ifab), entidade responsável pelas regras do futebol, e passarão a valer oficialmente a partir do Mundial, segundo informações da CNN.

Uma das principais alterações envolve as substituições. A partir da nova regra, o jogador substituído terá apenas 10 segundos para deixar o gramado. Caso demore mais do que isso, o atleta que entraria só poderá acessar o campo na próxima paralisação após um minuto.

Outra medida tenta evitar interrupções excessivas por atendimento médico. Fora das exceções já previstas, como goleiros, choques de cabeça e situações mais graves, o jogador que pedir atendimento terá de permanecer fora do campo durante um minuto corrido após a retomada da partida.

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A IFAB também alterou a reposição de bola em laterais e tiros de meta. Quando considerar que um jogador está retardando o reinício do jogo, o árbitro fará uma contagem pública de cinco segundos com a mão aberta. Se o tempo acabar sem a cobrança, o lateral será invertido para o adversário e o tiro de meta dará origem a um escanteio rival.

As mudanças atingem também o VAR. O árbitro de vídeo passará a revisar lances de segundo cartão amarelo, algo que não acontecia anteriormente. Além disso, competições que autorizarem a medida poderão usar o VAR para corrigir escanteios marcados de forma errada.

Nesse caso, porém, a análise será feita diretamente pela cabine para evitar paralisações longas. O árbitro principal apenas será informado sobre o erro, sem necessidade de revisão no monitor à beira do campo.