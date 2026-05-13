DECISÃO EM BELÉM

Honra, vingança e classificação: Saiba o que está em jogo para Bahia x Remo na Copa do Brasil

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (13), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:00

Bahia enfrenta Remo precisando tirar dois gols de diferença em Belém Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O torcedor do Bahia está insatisfeito com o desempenho do time em campo, principalmente pela sequência de cinco partidas sem vencer. A oportunidade de quebrar a desconfiança da torcida vem em uma oportunidade de vingança para o Esquadrão, que enfrenta o Remo nesta quarta-feira (13) pela terceira vez na temporada. Novamente pela Copa do Brasil, o clube vai precisar se superar para conseguir a classificação.

No jogo de ida, o Tricolor foi superado na Arena Fonte Nova por 3x1. O revés obriga que os comandados de Rogério Ceni vençam por três ou mais gols de vantagem para avançar no tempo normal no Mangueirão, em Belém. Caso o time ganhe por dois gols de diferença, o time classificado seria definido em disputa de pênaltis.

Veja como foi Bahia x Cruzeiro 1 de 11

O primeiro jogo, inclusive, ocorreu em um contexto de vingança. No Brasileirão, as duas equipes se enfrentaram e o Bahia foi goleado por 4x1 para a equipe paraense. Na ocasião, a derrota significou o primeiro revés do time no Campeonato Brasileiro. De volta ao Norte do país, o momento é mais do que “dar o troco” no adversário, mas de retomar a confiança dos torcedores e do próprio elenco do Esquadrão, como pontuou Rogério Ceni.

“Neste momento, acho que precisamos de mais confiança. Temos que continuar trabalhando, tentar fazer algo de diferente na quarta-feira. Não só pelo calendário, mas pela nossa honra mesmo, pela nossa imagem. Não tem o que fazer de nomes novos, somos nós que temos que tentar mudar”, disse o treinador do Bahia.

O Bahia já perdeu o jogo de ida em um mata-mata de Copa do Brasil em 18 oportunidades. Somente em quatro ocasiões que os baianos venceram a partida de volta. Em 1989, foi o Cruzeiro. Em 1999, o Botafogo-SP. Em 2000, o rival foi o Ji-Paraná. Já em 2012, última partida em que isso aconteceu, o adversário foi justamente o Remo.

Naquela oportunidade, a equipe do Pará venceu em casa por 2x1 na ida. Em Salvador, Lulinha, Rafael Donato, Júnior e Vander fizeram os gols do 4x0 do Esquadrão. Decidindo como visitante após perder o jogo de ida, o Bahia nunca se classificou. O clube também nunca reverteu uma desvantagem de dois gols na competição.

O retrospecto do confronto, no entanto, é favorável aos baianos, que venceram sete dos 15 confrontos disputados entre as duas equipes, enquanto o Remo venceu em três oportunidades e empatou cinco jogos. Com os paraenses como mandantes, foram dois triunfos para cada lado e três empates.

Para o confronto da vez, o técnico Rogério Ceni já sabe que terá desfalques. Willian José deixou a partida contra o Cruzeiro com o tornozelo machucado e não joga, assim como o atacante Ruan Pablo, o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre. Desfalque no Brasileirão por conta de uma conjuntivite, o zagueiro Kanu é outro que deve continuar sem ir à campo.