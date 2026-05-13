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Real Madrid define futuro de Endrick após temporada de destaque na França

Atacante brasileiro faz último jogo pelo clube francês no domingo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:22

Endrick comemora o gol diante do PSG
Endrick comemora o gol diante do PSG Crédito: Lyon/ Divulgação

Endrick fará no próximo domingo sua despedida do Lyon. O atacante brasileiro já foi comunicado oficialmente de que retornará ao Real Madrid e, de olho na Copa do Mundo, pediu autorização para utilizar as instalações do clube espanhol já na próxima semana para manter a preparação física. As informações foram divulgadas pelo GE.

Com o encerramento do Campeonato Francês, o jogador entra em campo pela última vez diante do Lens, em casa, antes de embarcar de volta para a Espanha com a família na segunda-feira. A expectativa é de que, a partir de quarta, ele retome os treinamentos no centro de treinamento de Valdebebas.

Endrick virou destaque na imprensa internacional

Endrick foi elogiado no jornal Marca por Reprodução
Endrick vibra com gol marcado pelo Lyon contra o PSG por Divulgação/Lyon
Endrick comemora o gol diante do PSG por Lyon/ Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick em ação pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Marca destacou participação de Endrick por Reprodução
Endrick por Divulgação
Endrick dá assistência para gol do brasileiro Abner em vitória do Lyon por Divulgação/Lyon
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
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Endrick foi elogiado no jornal Marca por Reprodução

Neste primeiro momento, Endrick não trabalhará junto ao elenco comandado por Arbeloa, que ainda terá compromissos na reta final da temporada e no encerramento de La Liga. A tendência é de que o brasileiro faça atividades separadas ou utilize as instalações em horários diferentes do grupo principal.

O retorno definitivo do atacante ao Real Madrid para a temporada 2026/27 já havia sido confirmado internamente nas últimas semanas. O clube espanhol, inclusive, determinou anteriormente que o empréstimo ao Lyon não teria opção de compra para os franceses.

Segundo o planejamento da diretoria madridista, Endrick iniciará a próxima temporada integrado ao elenco profissional, sem previsão de um novo empréstimo ou negociação neste primeiro momento.

A confiança do Real aumentou após a passagem de destaque do brasileiro pelo futebol francês. Em 20 partidas pelo Lyon, Endrick participou diretamente de 15 gols, com oito bolas na rede e sete assistências.

Tags:

Endrick

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