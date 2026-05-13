FUTEBOL

Real Madrid define futuro de Endrick após temporada de destaque na França

Atacante brasileiro faz último jogo pelo clube francês no domingo

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:22

Endrick comemora o gol diante do PSG Crédito: Lyon/ Divulgação

Endrick fará no próximo domingo sua despedida do Lyon. O atacante brasileiro já foi comunicado oficialmente de que retornará ao Real Madrid e, de olho na Copa do Mundo, pediu autorização para utilizar as instalações do clube espanhol já na próxima semana para manter a preparação física. As informações foram divulgadas pelo GE.

Com o encerramento do Campeonato Francês, o jogador entra em campo pela última vez diante do Lens, em casa, antes de embarcar de volta para a Espanha com a família na segunda-feira. A expectativa é de que, a partir de quarta, ele retome os treinamentos no centro de treinamento de Valdebebas.

Endrick virou destaque na imprensa internacional 1 de 28

Neste primeiro momento, Endrick não trabalhará junto ao elenco comandado por Arbeloa, que ainda terá compromissos na reta final da temporada e no encerramento de La Liga. A tendência é de que o brasileiro faça atividades separadas ou utilize as instalações em horários diferentes do grupo principal.

O retorno definitivo do atacante ao Real Madrid para a temporada 2026/27 já havia sido confirmado internamente nas últimas semanas. O clube espanhol, inclusive, determinou anteriormente que o empréstimo ao Lyon não teria opção de compra para os franceses.

Segundo o planejamento da diretoria madridista, Endrick iniciará a próxima temporada integrado ao elenco profissional, sem previsão de um novo empréstimo ou negociação neste primeiro momento.