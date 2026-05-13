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Vitória detalha plano para continuar jogando no Barradão durante obras da arena

Clube poderá continuar mandando partidas no Barradão por cerca de um ano após início das intervenções

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:20

Barradão passará por obra Crédito: Victor Ferreira/ECV

O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou nesta quarta-feira (13) que as obras da futura Arena Barradão serão iniciadas pelo fechamento do anel do estádio. A estratégia permitirá que o clube continue mandando jogos no local durante parte das intervenções.

Segundo o dirigente, o Vitória deve permanecer atuando no Barradão por aproximadamente um ano após o começo das obras. “Daqui sai a licença ambiental, o alvará, o impacto de vizinhança, a questão da análise arquitetônica. Por isso estamos aqui hoje, nesse sentido. Correndo tudo bem e tendo o aval da Prefeitura, o próximo passo é a gente assinar o contrato da Arena Barradão”, declarou.

Novo projeto foi apresentado 1 de 8

A informação foi divulgada durante reunião no Palácio Thomé de Souza, em Salvador, onde a diretoria rubro-negra entregou oficialmente à Prefeitura os documentos necessários para obtenção das licenças e alvarás do empreendimento.

O encontro contou com a presença do prefeito Bruno Reis, do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo, além de representantes da SD Arenas e da SD Plan, empresas responsáveis pelo projeto.

Projeto

Com investimento estimado em R$ 460 milhões, a Arena Barradão terá capacidade para mais de 40 mil torcedores em partidas de futebol e até 60 mil pessoas em shows e grandes eventos.

O projeto prevê uma estrutura multiuso com museu do clube, tours guiados, academia, praça de alimentação, loja oficial e 122 camarotes corporativos. Também estão previstas 5 mil vagas de estacionamento.

Segundo o consórcio responsável, a arena deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos durante as obras e outros 4 mil postos na fase operacional.

O prefeito Bruno Reis afirmou que o novo equipamento poderá fortalecer a economia da capital baiana ao ampliar a capacidade da cidade para receber grandes eventos esportivos, culturais e corporativos.