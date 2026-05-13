Vitória detalha plano para continuar jogando no Barradão durante obras da arena

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Carol Neves
Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:20
O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou nesta quarta-feira (13) que as obras da futura Arena Barradão serão iniciadas pelo fechamento do anel do estádio. A estratégia permitirá que o clube continue mandando jogos no local durante parte das intervenções.
Segundo o dirigente, o Vitória deve permanecer atuando no Barradão por aproximadamente um ano após o começo das obras. “Daqui sai a licença ambiental, o alvará, o impacto de vizinhança, a questão da análise arquitetônica. Por isso estamos aqui hoje, nesse sentido. Correndo tudo bem e tendo o aval da Prefeitura, o próximo passo é a gente assinar o contrato da Arena Barradão”, declarou.
Novo projeto foi apresentado
A informação foi divulgada durante reunião no Palácio Thomé de Souza, em Salvador, onde a diretoria rubro-negra entregou oficialmente à Prefeitura os documentos necessários para obtenção das licenças e alvarás do empreendimento.
O encontro contou com a presença do prefeito Bruno Reis, do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo, além de representantes da SD Arenas e da SD Plan, empresas responsáveis pelo projeto.
Projeto
Com investimento estimado em R$ 460 milhões, a Arena Barradão terá capacidade para mais de 40 mil torcedores em partidas de futebol e até 60 mil pessoas em shows e grandes eventos.
O projeto prevê uma estrutura multiuso com museu do clube, tours guiados, academia, praça de alimentação, loja oficial e 122 camarotes corporativos. Também estão previstas 5 mil vagas de estacionamento.
Segundo o consórcio responsável, a arena deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos durante as obras e outros 4 mil postos na fase operacional.
O prefeito Bruno Reis afirmou que o novo equipamento poderá fortalecer a economia da capital baiana ao ampliar a capacidade da cidade para receber grandes eventos esportivos, culturais e corporativos.
Representantes do projeto também destacaram que a futura arena contará com um sistema integrado para serviços como estacionamento, alimentação, compra de ingressos e consumo dentro do estádio.