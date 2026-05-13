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Taffarel defende Bento após falha em meio à momento turbulento dos goleiros da Seleção

Alisson, Ederson e Bento chegam ao Mundial cercados por lesões, falhas e pressão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:04

Bento, goleiro da Seleção Brasileira e do Al-Nassr
Bento, goleiro da Seleção Brasileira e do Al-Nassr Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A falha de Bento no empate entre Al-Nassr e Al-Hilal, que adiou a conquista do Campeonato Saudita para a equipe, aumentou a pressão sobre os goleiros da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Apesar das críticas recebidas após marcar contra em uma tentativa de corte no último lance da partida, o goleiro ganhou respaldo de um dos maiores nomes da posição na história do futebol brasileiro: Taffarel.

Coordenador da preparação de goleiros da Seleção e campeão mundial em 1994, o ex-goleiro minimizou o erro do ex-jogador do Athletico-PR e afirmou que falhas fazem parte da posição. “Se isso pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa”, disse Taffarel, em entrevista à ESPN.

O tetracampeão ainda revelou ter conversado diretamente com Bento após o lance e garantiu que o goleiro já conseguiu superar o episódio. “Falhou, sim. Falei com ele, mas já superou. Goleiro tem que ser assim. Errava, admitia e sabia onde tinha errado. Depois, virava a página”, afirmou.

Veja o novo uniforme da Seleção Brasileira

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
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Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike

Apesar da defesa pública de Taffarel, o momento dos goleiros brasileiros preocupa a menos de um mês do início do Mundial. Bento, que aparece como favorito para ocupar a vaga de terceiro goleiro de Carlo Ancelotti, vem sendo alvo de questionamentos por conta de atuações irregulares no futebol saudita.

A falha diante do Al-Hilal repercutiu negativamente até mesmo dentro do clube. Ainda em campo, o técnico Jorge Jesus demonstrou irritação com o lance e evitou contato com o brasileiro após o empate que impediu o título antecipado do Al-Nassr.

Mesmo assim, Bento segue prestigiado pela comissão técnica da Seleção. O goleiro foi utilizado por Ancelotti no amistoso contra a Croácia, em março, e deve aparecer na convocação final ao lado de Alisson e Ederson. O problema para o treinador italiano é que os outros principais nomes da posição também vivem momentos de instabilidade.

Confira detalhes da nova camisa da Seleção Brasileira

Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
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Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines

Favorito para iniciar a Copa como titular, Alisson está fora de ação há cerca de dois meses por causa de uma lesão muscular na coxa direita. A expectativa é que o goleiro do Liverpool consiga retornar antes do Mundial, mas ainda existe preocupação em relação ao ritmo de jogo e à condição física do camisa 1.

Já Ederson atravessa uma situação turbulenta no futebol turco. O goleiro vive desgaste com a torcida do Fenerbahçe, foi alvo de críticas recentes e ainda cumpre suspensão após expulsão em clássico contra o Galatasaray. Sem entrar em campo nas últimas rodadas da temporada, o brasileiro também chega à Copa cercado de dúvidas.

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Diante do cenário, nomes como Hugo Souza, do Corinthians, John, do Nottingham Forest, e Weverton, do Grêmio, aparecem como alternativas monitoradas pela comissão técnica. Ainda assim, a tendência é que Ancelotti mantenha confiança no trio formado por Alisson, Ederson e Bento para a disputa do Mundial. A lista final com os 26 convocados da Seleção Brasileira será divulgada na próxima segunda-feira (18).

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira

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