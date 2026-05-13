LUTA ANTIRRACISTA

Vinícius Júnior lança escritório gratuito de combate ao racismo no Brasil

Projeto ligado ao Instituto Vini Jr. oferecerá apoio jurídico para vítimas de discriminação racial nas áreas do esporte e da educação

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:33

Vini Jr em ação pelo Real Madrid Crédito: Shutterstock

O atacante Vinícius Júnior anunciou nesta quarta-feira (13) a criação de um escritório de advocacia voltado ao combate ao racismo. Ligado ao Instituto Vini Jr., o projeto oferecerá atendimento jurídico gratuito para vítimas de crimes raciais, inicialmente nas áreas do esporte e da educação.

A iniciativa foi divulgada nas redes sociais do jogador no Dia da Abolição da Escravidão no Brasil, marcada pela assinatura da Lei Áurea, em 1888. Ao anunciar o projeto, o atacante destacou a importância simbólica da data e afirmou que o novo escritório representa um compromisso pessoal na luta contra a discriminação racial.

“13 de maio pra mim representa força, realização e compromisso com as minhas raízes. Inspirado na data, tenho a alegria de anunciar o Escritório Antirracista, numa tabela com o meu Instituto, em nome de uma nova geração consciente de que não está sozinha na luta por igualdade”, escreveu.

Vini Jr 1 de 10

No vídeo de divulgação da iniciativa, Vinícius também falou sobre os impactos do racismo e defendeu a necessidade de apoio às vítimas. “O racismo ainda prende, ainda machuca e ainda silencia”, afirmou o jogador.

O atacante do Real Madrid ainda refletiu sobre o cenário enfrentado pela população negra após a abolição da escravidão no Brasil e explicou o objetivo do novo projeto social. “Não houve reparação, inclusão ou garantia de direitos para a população negra e, numa canetada, a liberdade veio no papel. Mas a verdade é que a liberdade ainda não chegou pra todo mundo”, declarou.

Na sequência, Vinícius detalhou o funcionamento do escritório. “A partir de hoje, o Instituto Vini Jr. anuncia um escritório de advocacia 100% gratuito, voltado a crimes raciais no Brasil, inicialmente nas áreas do esporte e da educação. Quem sofre racismo não pode lutar sozinho”, completou.

O novo projeto amplia as ações do Instituto Vini Jr., que já desenvolve iniciativas de educação antirracista em escolas públicas. A escolha da data para o anúncio também tem relação direta com a trajetória do atacante. Foi em um 13 de maio que Vinícius estreou profissionalmente pelo Flamengo e, anos depois, assinou contrato com o Real Madrid.