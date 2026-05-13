Bahia perde pela terceira vez para o Remo no ano e está eliminado da Copa do Brasil

Erick fez o único gol do Bahia, enquanto Patrick e Leonel Picco fizeram para o time paraense

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:28

Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta)
Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A campanha do Bahia na Copa do Brasil chegou ao fim. Após perder por 3x1 na Fonte Nova, o Tricolor foi ao Mangueirão, em Belém, para tentar reverter a desvantagem, mas saiu de campo contra o Remo derrotado por 2x1. Além de definir a eliminação do clube na competição, o resultado piora a crise do Tricolor, que chegou ao sexto jogo seguido sem vencer na temporada. Erick fez o único gol do Bahia, enquanto Patrick e Leonel Picco fizeram para o time paraense.

Quando a escalação saiu, as mudanças realizadas por Rogério Ceni mostraram que o Tricolor foi para Belém para tentar algo de diferente. Na linha defensiva, Marcos Victor voltou a aparecer no time titular e formou a dupla de zaga com David Duarte, jogando Ramos Mingo para o banco de reservas, assim como Iago Borduchi também começou jogando.

Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil

Luciano Juba, titular da lateral esquerda, atuou como um zagueiro pela esquerda quando o time tinha a posse de bola, acompanhado pelos outros dois zagueiros de ofício da equipe. Lateral sem bola, o papel de Acevedo nos ataques do Tricolor foi o de voltar a ocupar o espaço à frente da zaga. Nas pontas, Kike e Iago Borduchi tentava cruzar para achar Everaldo pelo alto.

Essa foi a estratégia montada por Ceni para tentar buscar a classificação. No começo do confronto, o Remo impôs o seu jogo de transição e o Bahia demorou a conseguir controlar o ritmo do confronto. As investidas em velocidade da equipe mandante se tornaram menos frequentes quando o Esquadrão colocou a bola no chão e respirou. A afobação dos lançamentos diretos deu lugar a um ímpeto ofensivo mais consciente.

Com Rogério Ceni pedindo calma à beira do campo, foi exatamente nesse momento que o time conseguiu abrir o placar. Aos 21 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio para a área e o volante Erick apareceu no meio da confusão para completar no susto e ver a bola morrendo no fundo das redes.

Depois do gol, no entanto, o clube do Pará cresceu na partida. Na mesma medida que oferecia espaços para o avanço tricolor, conseguia chegar cada vez mais perto do gol defendido por Léo Vieira, principalmente nos contra-ataques. Foi assim que, aos 34 minutos, o Remo chegou ao empate. Após chute de Jajá, Alef Manga pegou o rebote do goleiro do Esquadrão e achou Patrick dentro da área, que não precisou de muito esforço para balançar as redes.

Quando o segundo tempo iniciou, a paciência cessou e os extremos reinaram. Era ataque contra defesa. Logo de cara, foi o Remo que passou a atacar com mais frequência e chegou perto de virar o placar, mas o Bahia logo reagiu. Na primeira chegada, acertou a trave. Na segunda, Everaldo marcou, mas teve o gol anulado após revisão no vídeo. Já no terceiro ataque, Marcelo Rangel defendeu na pequena área.

Enquanto a ansiedade crescia nos torcedores do Esquadrão, que esperavam pelo menos mais dois gols para tentar levar o confronto para os pênaltis, o cenário em campo era de total prioridade ao ataque. O Remo se defendia e o Bahia atacava. Rodrigo Nestor foi outro que conseguiu marcar, mas também teve o tento anulado. Dessa vez, sem necessidade de VAR.

Não demorou muito, inclusive, para o terceiro gol anulado do Bahia acontecer. Os últimos minutos contaram com uma repetição de ataques mal sucedidos da equipe visitante. Como diz a velha máxima do futebol, "quem não faz, leva". Nos acréscimos, Leonel Picco aproveitou boa jogada de Matheus Alexandre e mandou de bico para classificar o Remo. No fim, o apito final sinalizou a terceira derrota para a equipe paraense e mais uma eliminação do time no ano.

A dor da eliminação, no entanto, precisa ser cessada com rapidez, já que o Esquadrão volta a campo já no próximo domingo (17), quando recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 16h.

FICHA TÉCNICA

Remo 2 x 1 Bahia - 5ª fase da Copa do Brasil (jogo de volta)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (Cufré); Zé Ricardo (Vitor Bueno), Zé Welison (Leonel Picco) e Patrick; Pikachu, Jajá (Diego Hernández) e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor (Caio Suassuna), David Duarte e Iago Borduchi (Ramos Mingo); Erick, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Ademir); Luciano Juba, Everaldo e Kike Olivera (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Mangueirão, em Belém;

Gols: Erick (21') e Patrick (32'), no primeiro tempo; Leonel Picco (45'), no segundo tempo;

Cartões amarelos: Jean Lucas, Kike Olivera e Marcos Victor (Bahia); Jajá, Marcelo Rangel (Remo);

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP);

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

