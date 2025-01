BILIONÁRIO

Maior salário do mundo: Saiba quanto o Al-Nassr pagará para manter CR7

Além de 5% da propriedade do clube, o contrato de Casemiro seria condição para a renovação do português

Marina Branco

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 14:07

Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho Crédito: Reprodução/Instagram

O novo contrato entre Cristiano Ronaldo e Al-Nassr está próximo, e chegará com a quebra de mais um recorde na conta do português: ele se tornará o jogador com maior salário do mundo inteiro. A oferta de renovação feita pelo clube árabe dá ao craque 5% da propriedade do clube, de acordo com o jornal Marca.

A atitude que por muitos foi considerada extremista é uma comprovação da pressa do clube em manter Cristiano, que desde o início do mês já está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. Apesar da preocupação, as chances de saída para o português são pequenas, já que o próprio CR7 demonstra vontade de ficar.

Ainda que ele tenha intenção de ficar, o Al-Nassr não está disposto a contar com a sorte, e por isso preparou o "contrato do século" para substituir o que vencerá em junho deste ano. Em valores, são quase 183 milhões de euros por ano, convertidos em cerca de 1,1 bilhão de reais.

Os mesmos números fazem com que, mensalmente, ele receba 95 milhões de reais. Semanalmente, são R$ 23,7 milhões, e diariamente, R$ 3,4 milhões. Ainda além do salário, a permanência de Cristiano está condicionada a novos reforços para o time. Um dos nomes pedidos pelo jogador teria sido Casemiro, volante do Manchester United com quem CR7 jogou no Real Madrid e no próprio United.