BRASILEIRÃO

Botafogo x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 14ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 18:30

Botafogo x Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Botafogo x Vitória ao vivo

A partida entre Botafogo e Vitória terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). >

Botafogo

O Botafogo voltou ao Campeonato Brasileiro embalado após boa campanha no Mundial de Clubes. Com Davide Ancelotti comandando o time, o Glorioso venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 0 e soma agora 21 pontos, ocupando a 6ª posição, com um jogo a menos que os demais. O clima é de confiança no Nilton Santos. >

Vitória

O Vitória vive momento delicado na temporada. O time baiano está na 18ª colocação, com 11 pontos em 13 rodadas, e não vence há sete partidas, sequência negativa que resultou nas eliminações da equipe na Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste. O técnico Fábio Carille tenta reverter o cenário e tirar o Leão da zona de rebaixamento. >

Prováveis escalações de Botafogo x Vitória

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza, Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Montoro, Savarino e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.>

Vitória: Arcanjo; Cáceres, Edu, Zé Marcos, Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga e Renzo López. Técnico: Fábio Carille.

>

Ficha do Jogo

Jogo: Botafogo x Vitória >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 14ª rodada>

Data: Quarta-feira, 16 de julho de 2025>

Horário: 21h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ>