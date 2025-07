SERÁ QUE ACERTA?

Bahia vence o América de Cali? Inteligências artificiais apontam classificado em jogo do Bahia

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 20:30

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do confronto entre Bahia e América de Cali, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. >

Em partida única realizada na Arena Fonte Nova, as equipes se enfrentam nesta terça-feira (15), a partir das 21h30. As duas inteligências artificiais entraram em consenso sobre quem irá vencer e por qual placar.>

Tanto o ChatGPT quanto o Meta IA arriscaram em um triunfo do Esquadrão por 3 a 1. O ChatGPT ainda acrescentou que "A equipe baiana costuma crescer com o apoio da torcida e tem mostrado um bom equilíbrio entre defesa e ataque nas competições continentais. O time colombiano, embora tenha tradição, pode sentir a pressão fora de casa e encontrar dificuldades para conter a intensidade do Bahia. A expectativa é de um jogo movimentado, com o Bahia impondo o ritmo e aproveitando as chances para garantir um resultado positivo e encaminhar sua classificação ", escreveu.>