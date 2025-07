ESTREIA AMARGA

Com expulsão de Everton Ribeiro, Bahia empata sem gols com o América de Cali

Tricolor conquistou acesso aos playoffs da Copa Sul-Americana após terminar como terceiro de seu grupo na Libertadores

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 23:32

Bahia enfrentou o América de Cali na Arena Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A Libertadores já passou e o sonho ficou, mas como o Bahia não é time de ficar parado sonhando, o Esquadrão deu o passo inicial em mais uma competição internacional. Em sua estreia pela Copa Sul-Americana, o Tricolor recebeu o América de Cali na Arena Fonte Nova e empatou sem gols com os colombianos pelos playoffs da competição. O meia Everton Ribeiro foi expulso nos minutos finais da partida.>

O próximo compromisso do Tricolor acontece já neste sábado, quando retorna ao Campeonato Brasileiro para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão. O confronto, válido pela 15ª rodada da competição nacional, começa às 16h. Já pelo torneio internacional, a partida de volta acontece na próxima semana, em Cali.>

O JOGO

Antes da bola rolar, o torcedor tricolor viu a escalação com muitas mudanças em relação ao jogo anterior. Seja por prioridade de competições ou desgaste físico, o fato é que o Bahia teve apenas dois dias de diferença entre o duelo pela competição internacional e o jogo diante do Atlético-MG. Na equipe titular, foram sete jogadores diferentes. Apenas o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Ramos Mingo e o atacante Erick Pulga começaram jogando no último final de semana.>

Quando a bola rolou no gramado da Arena Fonte Nova, qualquer resquício de ansiedade ou nervosismo se intensificou logo aos quatro minutos de jogo. Uma revisão no vídeo poderia resultar na marcação de um pênalti para os tricolores ainda no início do confronto, mas o árbitro decidiu manter o escanteio. O momento simbolizou o único momento em que o Bahia esteve parado em campo. >

No restante do primeiro tempo, mesmo com um time alternativo, a intensidade que o time mostrou nas últimas partidas foi mantida. O ímpeto ofensivo, a velocidade e as triangulações rápidas puderam ser vistas. A diferença estava na estratégia da equipe. Diante de Fortaleza e Atlético-MG, o Esquadrão assumiu uma postura reativa para neutralizar as principais características dos adversários. Contra os colombianos, pôde-se ver novamente um time propositivo desde o minuto inicial.>

A partir dos 20 minutos, o América de Cali passou a equilibrar mais o confronto e incomodar a defesa tricolor. Com a melhora dos Diablos Rojos, os baianos passaram a encontrar mais dificuldade para criar jogadas com perigo. O tempo foi passando e o jogo foi se tornando estéril, já que ambos os times não tinham efetividade para superar o adversário.>

Percebendo a dificuldade da equipe em criar oportunidades de gol, Rogério Ceni aproveitou o intervalo para reajustar o time com a entrada de Kayky no lugar de Rodrigo Nestor. Com a modificação, o lateral Luciano Juba ganhou mais liberdade para atuar pelo meio durante o momento ofensivo, fazendo dupla com Acevedo. Em um 3-2-5, os tricolores voltaram a agredir a linha de defesa colombiana.>

A mudança do sistema ajudou imediatamente a fluir mais o jogo pelo centro do campo e, principalmente, deixar os pontas com mais espaço para avançar contra a marcação. No entanto, as entradas de Caio Alexandre e Everton Ribeiro adicionaram ainda mais criatividade ao time dentro de campo.>

Nos minutos finais, os donos da casa chegaram a ter mais de 80% da posse de bola. O Tricolor armava, chegava ao ataque, mas dois fatores eram as principais barreiras para os comandados de Rogério Ceni não conseguirem balançar as redes. O Bahia pecou no detalhe final e ainda encontrou um rival bem postado defensivamente. >

Antes do apito final, ainda deu tempo do meia Everton Ribeiro ser expulso após o VAR acusar agressão do camisa 10 ao defensor do América de Cali. Minutos depois, foi a vez de Cavadia receber o cartão vermelho. Já nos acréscimos, a partida se encaminhou para o seu fim com um gosto amargo para jogadores, técnico e torcida. >

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 0 América de Cali - Playoffs da Copa Sul-Americana>

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Kayky) e Cauly (Everton Ribeiro); Michel Araújo, Erick Pulga (Tiago) e Lucho Rodríguez (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.>

América de Cali: Jorge Soto; Castillo (Bocanegra), Tovar, Pestaña e Mina; Kener González (Cavadia), Escobar e Navarro (Luis Paz); Romero, Barrios (Borrero) e Luis Ramos (Holgado). Técnico: Gabriel Raimondi.>

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;>

Cartões Amarelos: Castillo, Navarro, Soto, Mina (América de Cali); Gabriel Xavier (Bahia);>

Cartão vermelho: Everton Ribeiro (Bahia); Cavadia (América de Cali);>

Público pagante: 31.362 pessoas;>

Renda: R$ 963.970,00;>

Arbitragem: Andres Matonte, auxiliado por Andres Nievas e Agustin Berisso (Trio do Uruguai);>