MUITA GRANA

Patrocinadora do Bahia renova com Manchester City por valores recordes

Novo acordo com a Puma garante ao clube inglês cerca de R$ 750 milhões por temporada até 2035

A Puma, fornecedora de material esportivo do Bahia, anunciou a renovação de sua parceria com o Manchester City por mais dez anos. O novo contrato, válido até o fim da temporada 2034/35, é o maior já registrado na história da Premier League: € 115 milhões por temporada, o que equivale a cerca de R$ 750 milhões. Ao longo da próxima década, o clube inglês deve arrecadar cerca de R$ 7,5 bilhões com o acordo. >

A relação entre City e Puma teve início na temporada 2019/20 e rapidamente se consolidou como uma das mais rentáveis do futebol europeu nesse segmento. A renovação reafirma o sucesso da colaboração entre as duas marcas, que vai além das quatro linhas.>

“Ampliamos nossa parceria com a Puma, iniciada em 2019. Essa colaboração gerou inovação revolucionária, momentos culturais e sucesso comercial, tanto dentro quanto fora de campo. Esta é uma parceria construída com base em valor compartilhado”, afirmou o clube em comunicado oficial.>

Um exemplo recente da força da parceria foi o lançamento da camisa especial para a disputa do Mundial de Clubes. O modelo, com predominância do branco e faixas diagonais em vermelho e preto, incorporava elementos gráficos que homenageavam a comemoração "Poznan", marca registrada da torcida do City. O design remetia à estética da década de 1970, reforçando a conexão entre a tradição do clube e sua identidade moderna.>