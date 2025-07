TRICOLOR PREPARADO

Bahia recebe América de Cali para estrear na Copa Sul-Americana

Confronto contra os colombianos ocorre nesta terça-feira (15), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 05:00

Bahia encara América de Cali pela Copa Sul-Americana Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia lutou, mas foi desclassificado da Copa Libertadores. Agora, o momento é de recomeço em uma nova competição internacional. Para aproveitar a segunda chance, o Esquadrão vai receber o América de Cali, da Colômbia, pelos playoffs da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (15), a partir das 21h30. O confronto, que tem a Arena Fonte Nova como palco, marca o terceiro jogo em sequência dentro de casa.>

O rival será a segunda equipe colombiana a enfrentar o Esquadrão. Os quatro confrontos realizados contra equipes do país latino aconteceram contra o Atlético Nacional de Medellín, rival dos tricolores na atual edição da Libertadores. Antes de 2025, os dois clubes se enfrentaram na edição de 2013 da Sul-Americana, quando o Bahia foi eliminado da competição nos pênaltis. >

O Tricolor tem um aproveitamento de 50% contra clubes colombianos. Venceu dois confrontos e foi derrotado nas outras duas partidas. Vale destacar que todos os jogos terminaram com o placar de 1x0 para os mandantes. Na atual temporada, Willian José foi o autor do gol do Bahia diante do Atlético Nacional.>

Para sair na frente do duelo, os baianos podem se espelhar no desempenho do clube na competição internacional. Dentro de casa, o Esquadrão disputou 18 partidas na história da Sul-Americana, com 10 triunfos, três empates e cinco derrotas. O desempenho equivale a um aproveitamento de 61%. Na última vez que jogou na Fonte Nova pelo torneio, perdeu para o Montevideo City Torque por 4x2, em 2021.>

Na atual temporada, o Tricolor está acostumado a passar por decisões em mata-mata. Além de chegar à final e conquistar o Campeonato Baiano, entrou na fase de grupos da Libertadores após superar o The Strongest, da Bolívia, e o Boston River, do Uruguai. >

Titular do Bahia em todas as partidas do clube no Campeonato Brasileiro, o zagueiro argentino Ramos Mingo colocou a competição internacional em pé de igualdade com outros torneios disputados pelo clube no ano e pontuou que o elenco não pode deixar o ritmo diminuir para conseguir a classificação.>

"Acredito que a Sul-Americana é tão importante quanto a Copa do Brasil ou a Copa do Nordeste. O fundamental em um mata-mata é manter o nível de competitividade. Somos uma grande equipe e podemos fazer frente com qualquer outro time", disse.>

Tricolor preparado

Com apenas dois jogos após a volta da pausa para o Mundial de Clubes, o Esquadrão está invicto na segunda parte da temporada. Após o triunfo contra o Atlético-MG no último sábado (12), o técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho físico dos atletas no retorno, o que pode ser um diferencial para manter o nível com três jogos em menos de uma semana.>

“Em nível de treinamento, a gente vem exigindo o máximo deles. Eles se cuidaram, chegaram muito melhores do que em janeiro. Foram passados alguns exercícios para eles não relaxarem. Fiquei impressionado com a competitividade, nós jogamos há 72 horas. Me impressionou a parte física do time. Espero que a gente não pare por aqui, daqui a pouco temos jogo outra vez”, disse.>

Para o confronto diante dos colombianos, o comandante tricolor pode ganhar mais um desfalque. O centroavante Willian José ficou na fisioterapia após sentir durante a última partida e é dúvida. Em seu lugar, o atacante Lucho Rodríguez assume a função. O último jogo do uruguaio como titular aconteceu contra o Grêmio, dia 25 de maio, pela 10ª rodada do Brasileiro.>

Apesar de ter pedido para atuar pelas beiradas do campo, Ceni destacou que entende o camisa 17 jogando pelo centro, mas pontuou que o atleta vai ter sua oportunidade como ponta. Somando as aparições pelo Esquadrão, o atacante vive uma seca de 20 partidas sem balançar as redes. >

Ainda com a incerteza da participação de Willian José, o Bahia já sabe que segue sem contar com o zagueiro Kanu e o volante Erick, que seguem no departamento médico, além do lateral esquerdo Iago Borduchi, em recuperação de uma infecção na pele. O volante Rezende está em fase de transição física e pode aparecer entre os relacionados.>

Quem é o América de Cali

Adversário do Bahia nesta terça-feira (15), o América de Cali é o terceiro clube da Colômbia com mais títulos nacionais conquistados. Foram 15 troféus conquistados durante sua história, atrás apenas de Millonarios e Atlético Nacional. Mandando seus jogos no Olímpico Pascual Guerrero, onde ocorrerá o confronto de volta, os Diablos Rojos viveram altos e baixos na temporada.>

No Brasil, os campeões nacionais são decididos através de duas competições, uma com pontos corridos e outra no sistema de mata-mata. Já na Colômbia, e em outros países sul americanos, o formato é diferente. Durante os meses de fevereiro a junho, os clubes disputam a Apertura, enquanto a Clausura acontece de julho a dezembro.>

Em cada fase, um sistema de pontos corridos com turno único é disputado. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, de onde a competição segue para a definição do vencedor. Ou seja, o país tem dois campeões nacionais diferentes em uma mesma temporada.>

Durante a primeira competição, o adversário do Bahia terminou a primeira fase como líder, somando 39 pontos em 20 partidas, com 11 triunfos, seis empates e apenas três derrotas. O desempenho rendeu um aproveitamento de 65%. No entanto, os colombianos caíram de rendimento nas semifinais e acabaram eliminados.>

Com uma rodada de Clausura, os diabos vermelhos ocupam a 11ª posição da tabela de classificação, com um ponto. Na Sul-Americana, a equipe garantiu vaga nos playoffs com um gol nos acréscimos sobre o Racing-URU, no grupo do Corinthians. O clube chega invicto no torneio, já que empataram cinco partidas e venceram em apenas uma oportunidade.>