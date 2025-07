DE VOLTA AO GRID?

Schumacher negocia retorno à Fórmula 1 com a Cadillac para 2026

Piloto alemão, filho de Michael Schumacher, participa de conversas avançadas com a nova equipe do grid

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 19:00

Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher Crédito: Reprodução/Instagram

Em busca de uma nova oportunidade na Fórmula 1, Mick Schumacher está em negociações com a Cadillac para integrar a equipe que fará sua estreia na categoria em 2026. Aos 26 anos, o piloto alemão, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, falou abertamente sobre o avanço das conversas com a escuderia norte-americana e demonstrou entusiasmo com o projeto. >

Em entrevista ao site Motorsport Brasil, Schumacher elogiou o plano estruturado da Cadillac e revelou otimismo com a possibilidade de fazer parte da equipe.>

“Sim, obviamente as conversas estão rolando. A comunicação tem sido muito positiva. É um grande projeto, há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram para isso, é um projeto incrível, uma grande história. Então, é algo que me faz sentir honrado de fazer parte, negociando, e é uma ótima posição para se estar”, afirmou o piloto.>

Atualmente competindo no Mundial de Endurance (WEC) como piloto da Alpine, Mick esteve no Brasil neste fim de semana para disputar as 6 Horas de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Ao lado de Frédéric Makowiecki e Jules Gounon, o trio terminou em nono lugar na categoria Hypercar.>

Além de Schumacher, a Cadillac avalia outras opções para formar sua dupla de pilotos. Nomes como Sergio Pérez, Felipe Drugovich, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Colton Herta e Alex Palou também são especulados nos bastidores da equipe.>

Estreia confirmada da Cadillac na F1

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 foi oficializada em março deste ano. A escuderia será a 11ª do grid a partir da temporada 2026, após cumprir os critérios exigidos pela organização da categoria. O projeto será conduzido em parceria com a TWG Motorsports e com o apoio da General Motors. >

Inicialmente, a equipe competirá com motores fornecidos pela Ferrari até 2029, quando a própria GM/Cadillac passará a fabricar suas unidades de potência para a F1.>

Histórico de Mick Schumacher na categoria