RETRATAÇÃO

Artista com nanismo sai em defesa de Yamal após polêmica: 'Não somos animais de circo'

Artista com nanismo rebate criticas sobre participação em festa do jogador e contesta ação movida por associação

A festa de 18 anos do jogador Lamine Yamal, do Barcelona, tem gerado repercussão negativa. O evento, realizado sob sigilo e com proibição de entrada de celulares, contou com show do rapper dominicano Chimbala e teve o dress code inspirado na máfia italiana. Mas o principal ponto de controvérsia foi a presença de artistas com nanismo contratados como parte do entretenimento. >