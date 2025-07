TRETA NO FLAMENGO

Após deixar Pedro fora do banco, Filipe Luís detona atacante: 'é o último em tudo'

Técnico do rubro-negro carioca criticou a postura do jogador durante coletiva de imprensa

Monique Lobo

Publicado em 13 de julho de 2025 às 19:30

Filipe Luís durante coletiva após partida do Flamengo contra o São Paulo Crédito: Reprodução

Em bom 'baianês', o técnico do Flamengo, Filipe Luís "largou o doce" sobre a postura do jogador Pedro, durante uma entrevista coletiva, no sábado (12), após a partida em que o rubro-negro carioca venceu o São Paulo por 2x0. A polêmica aconteceu após o atacante abandonar uma atividade no centro de treinamento do clube por uma insatisfação com sua baixa minutagem na equipe titular. >

O técnico, que vinha sendo questionado sobre não ter escalado o jogador, já havia prometido que falaria sobre ele somente após a partida de sábado. E cumpriu. Sem papas na língua, Filipe Luís classificou o comportamento do atacante como "lamentável, beirou o ridículo". >

"Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores, que é a cultura de treino", falou.>

Segundo ele, a escolha por não relacionar o jogador para a partida foi para que a atitude dele não contaminasse o resto da equipe. "Não duvidei de deixá-lo fora da lista de relacionados porque esse tipo de comportamento pode contagiar", explicou.>

O treinador rubro-negro também afirmou que espera um pedido de desculpas do jogador. "Espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar à seleção brasileira, de jogar mais uma Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treino. Depois, faltou com o respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão, e com o clube, que paga o salário", disparou.>