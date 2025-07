MUITA GRANA

Flamengo confirma saída de Gerson para o Zenit por valor milionário

Volante de 28 anos deixa o Flamengo após o Zenit pagar à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 19:00

Gerson Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O volante Gerson não é mais jogador do Flamengo. O clube carioca anunciou nesta sexta-feira (4) a rescisão contratual com o meio-campista de 28 anos, que acertou sua transferência para o Zenit, da Rússia. A equipe europeia pagou à vista os 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões, na cotação atual) previstos na cláusula de rescisão. O encerramento do vínculo foi oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no mesmo dia. >

De acordo com nota divulgada pelo clube, a rescisão ocorreu de forma unilateral, a pedido do próprio jogador, e o valor total da multa foi depositado diretamente pelo Zenit. Gerson já havia chegado a um acordo com os russos há cerca de um mês, mas permaneceu no elenco rubro-negro para disputar o Mundial de Clubes. A despedida aconteceu justamente na eliminação do Flamengo diante do Bayern de Munique, quando o camisa 8 marcou o primeiro gol da equipe na derrota por 4 a 2.>

Nesta temporada, Gerson disputou 28 partidas e marcou dois gols. Na sua segunda passagem pelo clube — iniciada em 2023, após retorno do Olympique de Marseille — foram 144 jogos, 12 gols e 24 assistências, com conquistas do Campeonato Carioca (2024 e 2025), da Copa do Brasil (2024) e da Supercopa do Brasil (2025).>

Somando também a primeira fase com a camisa rubro-negra, entre 2019 e 2021, o volante chegou a 253 partidas, com 19 gols e 35 assistências. Gerson ficou conhecido pela versatilidade e recebeu o apelido de “Coringa” pela torcida.>

A ida para o Zenit só foi confirmada após uma disputa com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que tentou atravessar a negociação oferecendo um salário mais alto. A investida dos árabes teve influência direta de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo e cotado para assumir o comando da equipe saudita. Apesar do interesse, o Zenit se antecipou e garantiu a contratação.>