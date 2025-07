É OURO

Bahia é destaque no Campeonato Brasileiro de Hipismo e conquista o ouro por equipes

Competição foi realizada nesta semana, na capital federal Brasília

Entre os destaques individuais estão as amazonas Maete Vieira e Beatriz Garcez, ambas da Vila Hípica Verona, que brilharam em suas respectivas provas: Maete venceu no primeiro dia do campeonato, enquanto Beatriz foi a campeã no segundo.>