FEMINICÍDIO

Jovem é entregue à polícia pelo pai após confessar ter matado ex-namorada com 51 facadas

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Segundo informações do G1 Goiás, a vítima e o suspeito tiveram um relacionamento de cerca de sete anos e tinham uma filha, mas haviam rompido há duas semanas. O homem cometeu o crime por não aceitar o fim da relação entre eles. Durante a tarde, o casal saiu do apartamento onde morava, no bairro Jardim dos Turistas, com a filha e, quando voltaram, sem a criança, o crime foi cometido. >