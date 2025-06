FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas após discutir com ex-companheiro na Bahia

Suspeito foi preso em Juazeiro

Uma mulher, de 57 anos, foi morta a facadas no município de Juazeiro, no norte da Bahia. O caso foi registrado na noite da última sexta-feira (6), na localidade de Vila Santa Inês. O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante e pode responder pelo crime de feminicídio. >

A vítima foi identificada como Maria Francinalda Matias de Souza. As investigações da Polícia Civil indicam que ela teve um desentendimento com o ex-companheiro, principal suspeito, no dia anterior ao crime. >