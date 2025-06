MÚSICA

Confira a programação de São João do Pelourinho desta quinta-feira (19)

As atrações no Largo do Pelourinho começam às 17h30

Monique Lobo

Publicado em 19 de junho de 2025 às 07:00

Largo do Pelourinho Crédito: Shutterstock

Quem ficou em Salvador para o feriado de Corpus Christi vai poder curtir o clima junino no Largo do Pelourinho, no Centro da capital baiana. Nesta quinta-feira (19), a programação por lá começa às 17h30. >

A programação no Largo do Pelourinho segue até o dia 24, com nomes como Aldemário Coelho, Alceu Valença e Limão com Mel. >

Confira as atrações desta quinta: >

Luana Matos>

Flávio José>

Trio Nordestino>

Geraldo Azevedo>

Matheus Fernandes>