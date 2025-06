ATRAÇÕES

Confira a programação completa do São João em Salvador

Público poderá conferir shows no Centro Histórico, Paripe e Parque de Exposições

Tharsila Prates

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:17

Atrações em Salvador: Solange Almeida, Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Flávio José Crédito: Divulgação

Faltam 11 dias para o São João e já está na hora de se programar para os shows que ocorrerão em Salvador no período junino. Haverá apresentações no Centro Histórico, em Paripe e no Parque de Exposições. Tome nota, chame a família e os amigos e escolha seus artistas favoritos>

Confira a programação por local/bairro em Salvador:>

Praça Municipal

13 de junho>

Arena Arromba Chão>

17h às 18h – Dj Preta>

18h às 20h – Flor de Imbuia>

Palco Coreto do Forró>

20h às 22h – Festival de Quadrilhas Juninas>

14 de junho>

Arena Arromba Chão>

17h às 18h – Dj Leo Schlang>

18h às 20h – Forró da Gota>

Palco Coreto Do Forró>

20h às 22h – Festival de Quadrilhas Juninas>

15 de junho>

Palco Coreto do Forró>

17h às 18h – Dj Leo Schlang>

Arena Arromba Chão>

18h às 22h – Noite do Samba Junino>

Cerimônia de Celebração e Premiação>

Apresentação de Tonho Matéria>

Grupos de Samba Junino>

Premiação dos Mestres do Samba Junino>

16 de junho>

Palco Coreto do Forró>

19h às 20h – Trio Nordestino – Forró Fissura>

21h às 22h – Trio Nordestino – Forró Fissura>

Arena Arromba Chão>

17h às 19h – Dj Leo Schlang>

18h às 19h – Aula de Forró com Grupo Elite do Forró 20h às 21h – Dj Leo Schlang>

20h às 21h – Aula de Forró com Grupo Elite do Forró>

17 de junho>

Palco Coreto do Forró>

19h às 20h – Trio Nordestino – Forró Fissura 20h às 22h – Atração Musical – Fuá>

Arena Arromba Chão>

17h às 20h – Dj Leo Schlang>

18h às 18h40 – Aula de Forró com Grupo Forrozin>

19h20 às 20h – Aula de Forró com Grupo Forrozin>

18 de junho>

Palco Coreto do Forró>

19h às 20h – Trio Nordestino – Trio Querubim>

Arena Arromba Chão>

17h às 19h – Dj Preta>

18h às 18h40 – Aula de Forró Com Grupo Cabrueira>

19h20 às 20h – Aula de Forró com Grupo Cabrueira>

20h às 22h – Festival de Quadrilhas Juninas>

Largo Tereza Batista

13 de junho>

Atração: O cantor e compositor Narcisinho, ex-Olodum, promove um show marcado por canções autorais e releituras de músicas românticas em uma homenagem ao Dia dos Namorados. Quem abre a apresentação é o grupo Pagode do Ritch. >

19h>

R$ 30>

14 de junho>

Atração: Banda Olodum Mirim em “Arraiádumzinho”>

A Escola Olodum promove um arraiá afro-junino para alunos e comunidade do Pelourinho. O repertório será marcado pela tradição do Samba Junino.>

14h>

Gratuito>

Atração: Bloco Commanche do Pelô em "Lançamento do Tema do Carnaval 2026">

Tradicional bloco de índio do Carnaval soteropolitano, o Commanche do Pelo recebe os grupos Balaio de Gato, Omo Obá e Swing do Pelo para o lançamento do tema do Carnaval de 2026.>

19h>

Gratuito>

15 de junho>

Atração: Banda Pra Casar em “Um Anarriê Pra Casar”>

A banda de forró promove uma prévia para o São João. O cantor Rode Torres é o convidado da apresentação.>

15h>

Gratuito>

Largo Pedro Archanjo

13 de junho>

Atração: Grupo Samba de Verdade e Forrozeiro Wellington Pacheco em “Santo Antônio é no Pelô”>

A apresentação reúne samba e forró em uma celebração ao Dia de Santo Antônio.>

19h>

Gratuito>

14 de junho>

Atração: Shalom Adonai e Grupo Viola Paraguaçu em “Forró do Brilho”>

Os grupos promovem uma apresentação marcada pela valorização da tradição musical dos sertões baianos. A abertura do show fica por conta da banda Bira Negros de Fé.>

19h>

Gratuito >

15 de junho>

Atração: Igor Serravalle em "São João Encantado - 2° edição">

O cantor Igor Serravalle festeja mais uma edição do seu projeto de forró com a participação da cantora Kaline Rabelo e da banda Cueca Branca. Quem faz a abertura da festa é a DJ Milla Brianezi.>

11h>

Gratuito>

Largo Quincas Berro D’Água

13 de junho>

Atrações: Virgílio e Samba Trator em “Tríduo do Afoxé Filhos de Gandhy”>

O forrozeiro Virgílio e o tradicional grupo Samba Trator fazem o encerramento do tríduo a Santo Antônio, promovido pelo Afoxé Filhos de Gandhy.>

19h>

Gratuito >

14 de junho>

Atração: Samba Ohana em “Sambando com Elas”>

A banda Samba Ohana reúne os grupos Samba de Lua e Sambari para celebrar o protagonismo e a representatividade feminina na arte. Quem abre a apresentação é forrozeira Márcia Riso.>

19h>

R$ 10 (Via Sympla) >

15 de junho>

Atração: Norberto Curvello em “Arraiá do Pelô”>

Ex-vocalista da banda Cangaia de jegue, Nonô, como é conhecido pelo público, promove um ensaio para o São João. O show vai contar com a apresentação da quadrilha junina Companhia Tradições >

17h>

Gratuito >

Praça das Artes

14 de junho>

Atração: Red Bull Dance Your Style>

A competição reunirá 16 dançarinos pré-selecionados, sendo cinco classificados por seletivas e 11 convidados. A disputa acontecerá em formato de batalhas individuais. O público decidirá o vencedor de cada duelo. Os três primeiros colocados garantem vaga na Final Nacional.>

15h>

Gratuito>

Largo do Pelourinho

19 de junho>

Luana Matos>

Flávio José>

Trio Nordestino>

Geraldo Azevedo>

Matheus Fernandes>

20 de junho>

Léo Estakazero>

Catuaba com Amendoim>

Bailinho de Quinta>

Berg Rabelo>

21 de junho>

Mestrinho>

Virgílio>

Gatinha Manhosa>

Fábio Carneirinho>

22 de junho>

Adelmo Casé>

Adelmário Coelho>

Ávine Vinny>

23 de junho>

Falamansa>

Alceu Valença>

Zé Duarte>

24 de junho>

Santanna O Tocador>

Limão com Mel>

Nuzio Medeiros>

Del Feliz>

Forró Saborear>

Paripe

21 de junho>

Forrozão da Sapekkinha>

Nuzio Medeiros>

Natanzinho Lima>

Solange Almeida>

Forró Saborear>

Me Siga>

Tayná Agazzi>

22 de junho>

Menina Forrozeira>

Vitêra>

Matheus Fernandes>

Israel e Rodolffo>

Bell Marques>

Mikael Santos>

Péricles e Leonardo>

23 de junho>

Forró Didaemdoido>

Marquinhos Navais>

Manu Bahtidão>

Berguinho>

Theuzinho>

Ruan Santana>

Escandurras>

Parque de Exposições

18 de junho>

Péricles e Leonardo>

Seu Maxixe>

É O Tchan>

Escandurras>

Manu Bahtidão>

Leonardo>

Matheus Fernandes>

Priscila Senna>

Iguinho e Lulinha>

19 de junho>

Juciê>

La Fúria>

Fábio Carneirinho>

Danniel Vieira>

Simone Mendes>

Xand Avião>

Thiago Aquino>

Mastruz com Leite>

João Gomes>

20 de junho>

Pedro Libe>

Pirilampo>

Kart Love>

Del Feliz>

Bell Marques>

Tierry>

Israel e Rodolffo>

Murilo Huff>

Psirico>

21 de junho>

Tio Mané>

Dan Valente>

Filomena Bagaceira>

Tony Salles>

Natanzinho Lima>

Solange Almeida>

Belo>

Nuzio Medeiros>

Tayná Agazzi>

22 de junho>

Marquinhos Navais>

Papazoni>

Tayrone>

Mikael Santos>

Léo Santana>

Gustavo Mioto>

Timbalada>

Pagod'Art>

Tarcísio do Acordeon>

23 de junho>

Larissa Marques>

Berguinho>

Dorgival Dantas>

Zé Vaqueiro>

Ju Marques>

Silvanno Salles>

Kiko Chicabana>

Parangolé>