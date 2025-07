POLÍCIA

Líderes do Comando Vermelho são presos com granada após homicídios em Juazeiro

Suspeitos tiveram mandados de prisão cumprido em Petrolina

Os traficantes Alan Carlos Rodrigues da Silva, conhecido como ‘Barriga’, e Ian Vitor Andrade Ribeiro, suspeitos de liderar a facção do Comando Vermelho (CV) em Juazeiro e serem autores de homicídios na cidade, foram presos em uma ação integrada Polícia Civil (PC), que investigava os dois através da Delegacia de Homicídios do município. >

Os dois foram localizados em Petrolina, em Pernambuco, mas viraram alvos por coordenar ações da facção no Distrito de Maniçoba e no bairro Alto da Aliança, em Juazeiro, onde a organização criminosa trava uma disputa com o Bonde do Maluco (BDM). A facção baiana, inclusive, foi alvo de ação no início do mês. >