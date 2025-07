CRIME

Motorista que atropelou bebê de um ano na Bahia é preso após fugir

Suspeito se apresentou voluntariamente

O motorista suspeito de atropelar um bebê de um ano, que foi identificado como Riquelmy Novaes Cerqueira , foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (29). A prisão aconteceu pouco mais de 12 horas depois da morte da criança, atingida em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de segunda-feira (28). >

De acordo com informações da Polícia CIvil (PC), o suspeito se apresentou de maneira espontânea. O caso foi registrado por câmeras de segurança da rua e, em imagens fortes, é possível ver quando o bebê acaba correndo para rua e é atingido pelo carro. Apesar do impacto, o motorista não parou, acelerou e fugiu do local sem prestar socorro. >