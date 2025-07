CRIME

Briga em paredão acaba em tentativa de homicídio e dois feridos por disparos em Sussuarana

Caso foi registrado na noite de domingo (27)

Uma festa tipo paredão terminou em tiroteio no bairro de Nova Sussuarana, em Salvador, na noite de domingo (27). De acordo com informações iniciais, o caso foi registrado em uma rua que foi tomada por uma festa promovida por um bar ao longo do dia. Após o término da festa, no fim da tarde, começou um paredão. >