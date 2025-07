ESTELIONATO

'Golpista do amor' causa prejuízo de mais de R$ 200 mil a 13 mulheres na Bahia e em mais 3 estados

Suspeito foi preso no último sábado (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de julho de 2025 às 19:32

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Foi preso o homem suspeito de aplicar o "golpe do amor" em 13 mulheres em ao menos quatro estados brasileiros. O 'estelionatário do amor', de 39 anos, foi encontrado em São Paulo, no município de Boituva, no último sábado (26). Uma das denúncias foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, no interior da Bahia. O suspeito atuava nos estados Bahia, Sergipe, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Norte. Os prejuízos causados pelo golpistas ultrapassam R$ 200 mil.>

Na cidade baiana, o suspeito manteve contato virtual com uma das vítimas, passou alguns dias em sua residência e a convenceu a realizar transferências bancárias e pagamentos com cartão de crédito, sob o pretexto de investir em um negócio lucrativo. Após receber os valores, rompeu o contato com a mulher. A Deam da cidade identificou que o homem responde a pelo menos dez inquéritos policiais por práticas semelhantes. >

Apenas no estado de Sergipe, ele possui sete boletins de ocorrência registrados na capital Aracaju. As investigações da Polícia Civil revelaram que o homem utilizava perfis falsos, múltiplas contas bancárias, promessas de emprego fictício no setor farmacêutico e manipulação emocional, inclusive com o uso de argumentos religiosos para persuadir vítimas, principalmente mulheres evangélicas.>

“Trata-se de um investigado com alto grau de articulação e capacidade de manipulação emocional, que transitava entre estados com o objetivo de aplicar golpes contra mulheres. A prisão representa uma medida necessária diante do risco de reiteração criminosa e da dificuldade de localização, dada sua mobilidade constante”, apontou a delegada Lorena Almeida, titular da Deam de Feira de Santana.

