'Roteiro de um Estelionato Amoroso' reúne relatos pessoais para alertar sobre golpes na web

Livro é lançado nesta terça-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 02:15

Obra será lançada nesta terça-feira (28) Crédito: Reprodução

Após o fim traumático de uma relação de cerca de 30 anos, ela finalmente se abriu para amor, sem saber que o castelo de areia de expectativas criadas em cima da nova paixão se tornaria um pesadelo. R. Stuart achava que estava construindo uma sólida relação, quando descobriu ter sido vítima de um golpe. E o castelo de areia ruiu. Esse é o enredo central do livro "Roteiro de um Estelionato Amoroso - O Perigo por Trás da Tela". O lançamento da obra acontece nesta terça-feira (28), no Teatro Sesi do Rio Vermelho, às 20h. >

"Eu fui muito julgada no início, de uma maneira perversa. Eu fui julgada e condenada. Ninguém entendia como eu, uma mulher viajada, instruída, com uma situação financeira estável, fui cair num golpe desse. Eu não senti empatia", relembra a autora da obra, editada pela Futuca Cuca, que custa R$ 67.>

É por essa razão, inclusive, que a autora decidiu não revelar a sua identidade. Pelo menos, até o momento. "Primeiro, por uma questão de segurança, eu quis me prevenir. Mas também [decidi não revelar] por me sentir constrangida", diz. "Eu que passei essa experiência sei a vergonha que a pessoa sente e o julgamento que ela faz dela mesma. Você começa a ter uma baixa autoestima, duvidando da sua inteligência, da sua capacidade, pensando 'Como que eu fui cair num golpe desse'?", acrescenta.>

O livro traz uma mescla de autorrelato com detalhamento do script seguido pelos golpistas. Nas 144 páginas, a autora faz um verdadeiro mergulho nas profundas águas do comportamento humano para compreender os mecanismos usados pelos golpistas para atrair as suas vítimas para uma trama de sentimentos. A abordagem só é possível graças a colaboração de profissionais de diferentes áreas que desmistificam as engrenagens desse sistema de armadilhas. O livro contém contribuição desde psicólogos, passando por advogados, à policiais federais.>

"Eu quero ser um alerta para as mulheres e homens. Eu descrevo o roteiro, como eles fazem de tudo para ganhar a sua confiança, o seu amor, que foi isso que foi o meu estelionatário amoroso fez. Eu gostaria que meu livro chegasse nesse público de mulheres e homens e se expõem nas redes sociais, que acreditam na conversa da outra pessoa, como eu acreditei", revela.>

Faz apenas sete anos desde que foi vítima do golpe conhecido como estelionato do amor. Após colocar fim ao casamento de cerca de 30 anos, aos 65 anos, Stuart decidiu que o ponto final era necessário para um novo parágrafo. Entre as muitas viagens que fez, conheceu alguém por quem, depois de muito, se interessou. O contato veio por meio do Facebook. "A partir daí, eles acharam... Quer dizer, eu já estava sendo perseguida por eles sem saber, porque eu me expus muito nas viagens. Começou assim, com um convite de amizade", relembra hoje, aos 72. >

A situação expôs sua fragilidade emocional e deixou a escritora em maus lençóis financeiros. Ela precisou mudar radicalmente seu estilo de vida para se adequar à sua nova realidade após o golpe, o que não foi nada facilitado por quem estava ao seu redor. "[Me senti julgada] Pelos meus familiares, sendo mais claro, pelos meus filhos. Eu esperava um maior apoio nessa hora, porque eu estava completamente sozinha e caindo num poço sem fim. Eu não encontrei o apoio que eu precisava e esperava receber, isso foi o pior. Acho que a perda financeira, nesse momento, para mim não contava nada", declara. >

O livro de R. Stuart, além de um alerta, é também um abraço para quem passa por situações similares. >