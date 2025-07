TEATRO

Cia Encruzilhadas celebra oito anos com espetáculos e oficinas no MAFRO

Parte do projeto, espetáculo Escarro Início inaugura a programação nesta sexta-feira (18)

Luiza Gonçalves

Publicado em 15 de julho de 2025 às 13:26

EEscarro Inicio Crédito: Divulgação/Gilmar Films

A partir desta sexta-feira (18), o Museu Afro-Brasileiro da UFBA (MAFRO) será sede do projeto 'Cia Encruzilhadas – Residência MAFRO: criação, formação e repertório', que reunirá espetáculos de teatro e oficinas artísticas durante os próximos meses de 2025. Parte da celebração dos 8 anos da Companhia Encruzilhadas, cia independente de formação e atuação artística do teatro preto baiano, a residência é idealizada pelo ator e diretor Leno Sacramento e tem todas as atividades abertas ao público, gratuitamente. >

A programação reúne apresentações de dois espetáculos do repertório da Cia, além da criação de um novo espetáculo, desta vez infantojuvenil, interligando reflexões, dramaturgia e ativismo. O primeiro deles será Escarro Início, que estreia nesta sexta-feira (18), às 19h, no Centro Cultural Makota Valdina, e segue em cartaz nos dias 19, 25 e 26 de julho. No monólogo protagonizado por Leno Sacramento, busca-se traduzir “a indigesta realidade da população negra e pobre do nosso país, que, ao nascer, são rapidamente apresentados ao álcool, ao cigarro e às armas. São crianças que nascem e se tornam adultas sendo ludibriadas em seus direitos à segurança, saúde, educação e cultura”, descreve o grupo.>

Em paralelo aos espetáculos, serão realizadas seis oficinas de formação artística com foco nos processos de construção de personagens pretas, por meio do ensino de escrita criativa, poesia, teatro e dança. As aulas são ministradas por 10 componentes da Companhia, também no Centro Cultural Makota Valdina, e têm duração de dois meses, com renovação dos alunos para a realização de um novo ciclo. A cada conclusão, será apresentada uma mostra artística com o resultado para o público. As inscrições podem ser realizadas pelo Instagram @cia.encruzilhadas.>

Programação dos espetáculos: >

SERVIÇO: Espetáculo ESCARRO INÍCIO I Dias 18, 19, 25 e 26 de julho, sexta e sábado, às 19h00, no Centro Cultural Makota Valdina (Theatro XVIII), Pelourinho I Ingressos: retirado 1h antes do início de cada sessão no local, com doação de 1kg de alimento não perecível I Classificação: 14 anos, acessível em libras e audiodescrição>

SERVIÇO: Espetáculo (NU) MADRUGADA ME PROTEJA I Dias 16, 17, 23 e 24 de agosto, sábado às 19h e domingo às 18h00, no Espaço Cultural da Barroquinha Ingressos: retirados 1h antes do início de cada sessão no local com doação de 1kg de alimento não perecível I Classificação: 14 anos, acessível em libras e audiodescrição >