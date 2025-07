TRÊS MESES 'LIVRE'

Carlinhos Maia ofereceu 'contrato de solteirice' antes do término com Lucas: 'Sou tão jovem, rico e famoso'

Influenciador disse que tinha vontade de viver outras experiências

Após Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciarem o fim do casamento, seguidores começaram a resgatar nas redes sociais indícios de que o término estava próximo. Os dois estavam juntos há 15 anos e tinham oficializado a união em 2019. A confirmação da separação veio no último sábado (26), em postagem conjunta no Instagram.>